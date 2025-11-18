Ponad 100 osób, głównie z Mołdawii, zajęło opuszczony budynek po służbach ds. tłumaczeń Komisji Europejskiej w brukselskiej gminie Evere. Policja potwierdza rozpoczęcie procedury możliwej eksmisji – poinformowały belgijskie media.
Budynek przy Genevestraat 6, znajdujący się w rękach prywatnego właściciela, od roku stoi pusty po przeprowadzce urzędników do nowej siedziby przy Rogierplein.
Według burmistrza gminy Evere Alessandro Zappali w obiekcie przebywa obecnie od 100 do 150 osób, w większości rodzin romskich z Mołdawii, w tym kobiety i dzieci. Lokalne służby podkreślają, że wiele z tych osób wcześniej mieszkało w innych opuszczonych budynkach na terenie Brukseli, a teraz skupiło się w jednym miejscu. Początkowe szacunki policji mówiły nawet o 250–300 osobach, jednak władze lokalne uznały te dane za zawyżone.
Policja nie odnotowała jak dotąd poważnych zakłóceń porządku.
Procedura eksmisji
Policja uruchomiła formalną procedurę pomiędzy samorządem a właścicielem budynku w sprawie ewentualnej eksmisji.
Według władz lokalnych trwają rozmowy, a gmina monitoruje zarówno sytuację mieszkańców budynku, jak i zgłaszane przez sąsiadów obawy.
olnk/PAP
