Brytyjska minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood podczas debaty w parlamencie przedstawiła plan zaostrzenia polityki migracyjnej. Zapowiedziała, że więcej rodzin z dziećmi, których wnioski o azyl zostały odrzucone, zostanie deportowanych z Wielkiej Brytanii.
Musimy wydalić tych, którym odmówiono azylu, bez względu na to, kim są
— stwierdziła Mahmood, przemawiając w Westminsterze, dodając, że obecnie brytyjski rząd nie deportuje rodzin, nawet jeśli wie, że w ich ojczyźnie jest bezpiecznie.
Jako przykład podała 700 albańskich rodzin, które przebywają w Wielkiej Brytanii w mieszkaniach finansowanych przez rząd, mimo że ich wnioski o azyl zostały odrzucone.
Główny cel
Jako główny cel zaostrzenia polityki migracyjnej wymieniła zmniejszenie liczby przybyszów i zwiększenie liczby deportacji osób, które nie mają prawa przebywać w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie szefowa resortu podkreśliła, że „nigdy nie pozwolimy, aby ktokolwiek został odesłany do kraju, gdzie będzie torturowany”.
Mahmood poinformowała, że rząd planuje nałożenie sankcji wizowych na kraje, które nie zacieśnią współpracy z Wielką Brytanią w kwestii deportacji ich obywateli. Groźba ta dotyczy obecnie trzech krajów afrykańskich: Angoli, Demokratycznej Republiki Konga i Namibii.
Minister zapowiedziała także powrót do pomysłu tworzenia ośrodków poza Wielką Brytanią, gdzie miałyby zostać odesłane osoby, które nie otrzymały brytyjskiego azylu, a nie mogą wrócić do swojego kraju.
Rząd planuje także, aby brytyjskie organizacje wolontariackie i społeczne w większym stopniu angażowały się w przyjmowanie uchodźców i udzielanie im wsparcia.
Mahmood zapewniła też, że Wielka Brytanii „nigdy nie opuści Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.
Propozycja zmian
Według proponowanych zmian osoby ubiegające się o azyl będą mogły ubiegać się o stałe osiedlenie w Wielkiej Brytanii po 20 latach, natomiast ich status uchodźcy będzie weryfikowany co dwa i pół roku.
Ministerstwo spraw wewnętrznych (Home Office) poinformowało, że w ciągu ostatnich czterech lat azyl uzyskało 400 tys. osób. W okresie od czerwca 2024 do czerwca 2025 r. Wielka Brytania odmówiła azylu 58 tys. osób, ale deportowano mniej niż 11 tys. z nich.
Liderka opozycji z Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch wyraziła zadowolenie z proponowanych reform rządu, jednak określiła je jako „początkowe”, lecz „niewystarczające”. Zaapelowała o podjęcie kroków, aby powstrzymać imigrantów przed nielegalnym przyjazdem do Wielkiej Brytanii lub deportować ich natychmiast po przekroczeniu granicy.
as/PAP
