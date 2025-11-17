Trump za ujawnieniem akt Epsteina. "Nie mamy nic do ukrycia". "Gdyby Demokraci cokolwiek mieli, ujawniliby przed naszym zwycięstwem"

  • Świat
  • opublikowano:
Sprawdź Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/RON SACHS
Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/RON SACHS

Republikanie w Izbie Reprezentantów powinni zagłosować za ujawnieniem akt Epsteina, ponieważ nie mamy nic do ukrycia i czas skończyć z tym demokratycznym szwindlem radykalnych lewicowych szaleńców, którzy chcą odwrócić uwagę od wielkiego sukcesu Partii Republikańskiej” - napisał wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w serwisie Truth Social.

Jak powiedziałem w piątkowy wieczór na pokładzie Air Force One mediom, szerzącym fałszywe wiadomości, Republikanie w Izbie Reprezentantów powinni zagłosować za ujawnieniem akt Epsteina, ponieważ nie mamy nic do ukrycia i czas skończyć z tym demokratycznym szwindlem radykalnych lewicowych szaleńców, którzy chcą odwrócić uwagę od wielkiego sukcesu Partii Republikańskiej

— napisał Trump na swoim portalu społecznościowym.

Zaznaczył jednocześnie, że niektórzy członkowie jego partii są wykorzystywani przez Demokratów, którzy z powodów politycznych chcą skupiać uwagę na sprawie Epsteina. Zaznaczył jednak, że Izba może otrzymać wszelkie dokumenty „które jej się należą według prawa”.

CZYTAJ TAKŻE: Komisja Izby Reprezentantów opublikowała część akt ws. Epsteina. To efekt wielomiesięcznych nacisków w tej sprawie

Głosowanie w nadchodzącym tygodniu

Czterech republikańskich kongresmenów złożyło podpisy pod petycją Demokratów, by wymusić głosowanie w tej sprawie. Ma ono odbyć się w nadchodzącym tygodniu i sukces inicjatywy jest niemal pewny niezależnie od stanowiska prezydenta. Dalszy los legislacji nie jest jasny, bo wymaga ona także głosowania w Senacie oraz podpisu prezydenta.

Dotychczas resort sprawiedliwości opublikował ok. 30 tys. stron dokumentów w sprawie Epsteina, lecz znaczna część z nich została okrojona. Administracja Trumpa twierdziła dotąd, że reszty dokumentów nie może ujawnić ze względów prawnych.

Trump o „pułapce Epsteina”

Trump w piątek 14 listopada - w odpowiedzi na coraz częstsze pytania dotyczące jego relacji z Epsteinem w świetle ujawnionych przez Kongres e-maili pedofila - nakazał prokuraturze wszczęcie śledztwa w sprawie związków Billa Clintona oraz innych Demokratów i wspierających ich ludzi z Epsteinem. Ze względu na nowe dochodzenie Departament Sprawiedliwości może odmówić publikacji akt objętych śledztwem.

Nikt nie przejmował się Jeffreyem Epsteinem, gdy żył, a gdyby Demokraci cokolwiek mieli, ujawniliby to przed naszym miażdżącym zwycięstwem wyborczym. (…) Zacznijmy mówić o rekordowych osiągnięciach Partii Republikańskiej, zamiast wpadać w „PUŁAPKĘ” Epsteina, która tak naprawdę jest przekleństwem Demokratów, a nie naszym. NIECH AMERYKA PONOWNIE BĘDZIE WIELKA!

— napisał.

autor: truthsocial.com/@realDonaldTrump
autor: truthsocial.com/@realDonaldTrump

CZYTAJ TAKŻE:

-BBC przeprosiła Trumpa za montaż nagrania z jego wystąpień. „Prezes Samir Shah oddzielnie wysłał osobisty list do Białego Domu”

-Epstein oferował Rosjanom pomoc w zrozumieniu Trumpa? „Tylko bardzo zły lub głupi Republikanin wpadłby w tę pułapkę

aja/PAP, truthsocial.com

