Trwa 1363. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 17 listopada 2025 r.
10:40. Nocny atak na port Izmaił nad Dunajem
Rosyjskie wojska w nocy przeprowadziły atak z wykorzystaniem dronów na port Izmaił w obwodzie odeskim. W wyniku przeprowadzonych nalotów uszkodzona została infrastruktura portowa oraz kilka statków cywilnych.
10:15. Zełenski z wizytą we Francji
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do francuskiej bazy lotniczej Velizy-Villacoublay, gdzie powitał go prezydent Emmanuel Macron, informuje agencja Reuters. Wizyta rozpoczyna dzień rozmów obu przywódców, podczas których mają zostać sfinalizowane umowy dotyczące uzbrojenia wzmacniającego potencjał militarny Ukrainy.
09:45. Współpracowała z Rosjanami. Została zatrzymana
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymali w Konotopie 34-letnią mieszkankę, która współpracowała z rosyjskim wywiadem wojskowym. Kobieta za pieniądze od Rosjan kupiła sprzęt do radionawigacji i rozkładała go w opuszczonych budynkach. Urządzenia pomagały Rosjanom utrzymywać stabilną łączność dla dronów i rakiet i omijać ukraińskie systemy walki elektronicznej.
09:25. Liczba rannych w ataku na Bałakiję wzrosła do 13
Liczba rannych w ataku na Bałakiję wzrosła do 13 - przekazały służby ratunkowe Ukrainy.
Rannych zostało czworo dzieci.
08:26. Rosyjskie drony uderzyły w jeden z obiektów infrastruktury energetycznej
Największa ukraińska prywatna firma energetyczna - DTEK poinformowała, że armia rosyjska ponownie zaatakowała jeden z obiektów tego przedsiębiorstwa, znajdujący się w obwodzie odeskim na południu kraju.
Cztery tysiące rodzin udało się podłączyć zgodnie z planami awaryjnymi. Kolejnych 32,5 tys. pozostaje tymczasowo bez prądu. Nasi energetycy rozpoczną prace naprawcze natychmiast po uzyskaniu zgody od wojska i służb ratunkowych
— przekazała firma.
DTEK dodała, że uszkodzenia spowodowane atakiem są znaczące, a naprawa będzie wymagała czasu.
DSNS w obwodzie odeskim poinformowała, że rosyjskie wojska zaatakowały region za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Jedna osoba została ranna. W wyniku uderzeń wybuchły pożary w obiektach infrastruktury energetycznej i portowej.
08:07. Na giełdach paliw ceny ropy mocniej spadają po ważnych doniesieniach z Rosji
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 59,44 USD, niżej o 1,08 proc. Brent na ICE na I 2026 jest wyceniana po 63,76 USD za baryłkę, niżej o 0,98 proc.
Na rynek dotarły informacje o wznowieniu działalności w kluczowym rosyjskim porcie Noworosyjsk nad Morzem Czarnym po tym, jak w ub. tygodniu ukraińska armia zaatakowała bazę okrętów i terminal naftowy w Noworosyjsku, rafinerię ropy naftowej w obwodzie saratowskim oraz magazyn materiałów pędnych i smarów w rejonie miasta Engels w Rosji.
Port ten jest drugim co do wielkości centrum eksportu ropy naftowej w Rosji i ważnym węzłem logistycznym transportu produktów naftowych przez Morze Czarne. W wyniku ataku uszkodzone zostały nabrzeża do przeładunku ropy naftowej, infrastruktura rurociągowa i instalacje pompowe.
07:52. Sytuacja na froncie - poranny raport
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 216 starć bojowych - przekazuje ukraiński Sztab Generalny w porannej informacji operacyjnej.
07:20. Rosyjski atak rakietowy na miasto Bałaklija w obwodzie charkowskim.
Według wstępnych informacji, 3 osoby zginęły, a 13 zostało rannych, w tym dzieci!
Zginęły trzy osoby, a 13 zostało rannych, w tym czworo dzieci
— poinformowała służba prasowa DSNS w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. W wyniku ataku rakietowego wybuchły trzy pożary na łącznej powierzchni 60 metrów kwadratowych. Płonęły m.in. mieszkanie w wielopiętrowym budynku oraz samochody osobowe.
06:30. Trump poparł sankcje na państwa handlujące z Rosją
Prezydent USA Donald Trump wyraził poparcie dla nałożenia sankcji na państwa, które prowadzą handel z Rosją. Trump powiedział, że projekt ustawy w tej sprawie jest przygotowywany przez Republikanów w Kongresie.
Prezydent Trump poparł dodatkowe sankcje przeciwko Rosji podczas rozmowy z dziennikarzami przed swoim powrotem z Florydy do Waszyngtonu. Zapytany, czy popiera inicjatywy w Kongresie nakładające presję na Rosję, odparł, że „słyszał, że Republikanie to robią” i że nie ma nic przeciwko temu.
Republikanie wprowadzają bardzo surowe przepisy (…) na każdy kraj prowadzący interesy z Rosją, i mogą do tego dodać Iran - sam to zasugerowałem. Więc każdy kraj prowadzący interesy z Rosją będzie bardzo surowo ukarany. Możemy dodać Iran do tej formuły
— powiedział.
00:03. 195 starć bojowych na froncie
Ukraiński sztab generalny poinformował wieczorem, że minionego dnia doszło do 195 starć bojowych na froncie.
Na kierunku Łymana dziś ukraińscy obrońcy odparli 17 rosyjskich ataków. (…) Na kierunku Konstantynówki nasze wojska odparły dzisiaj 27 ataków
— czytamy w raporcie.
Najczęściej do starć dochodziło (niezmiennie) na odcinku pokrowskim, gdzie ukraińska armia powstrzymała 66 rosyjskich szturmów.
00:00. Ukraińskie gwiazdy rezygnują z udziału w grudniowym programie Kwartału 95
Ukraińskie gwiazdy zaczęły kolejno odmawiać udziału w grudniowym programie Kwartału 95, po tym, jak Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) opublikowało wyniki śledztwa w sprawie korupcji w sektorze energetycznym, w którym podejrzanym jest jego współwłaściciel Tymur Mindicz - informuje Ukrainska Prawda.
W mediach społecznościowych Kwartału 95, którego założycielem był swego czasu Wołodymyr Zełenski, z plakatu zapowiadającego grudniowy program usuwane są kolejne nazwiska dotąd zaanonsowanych wykonawców. Ich nazwiska usunięte zostały też z baneru promocyjnego, na którym znajdowała się lista gwiazd, mających w nim wystąpić.
Studio Kwartał 95, które było trampoliną kampanii prezydenckiej Zełenskiego, wyjaśniło, dlaczego zmieniło plakat koncertowy: „Nie chcemy narażać zaproszonych artystów na nadmierną presję informacyjną”. Dlatego teraz widnieje na nim napis: „Listę występujących artystów można zobaczyć na stronach internetowych operatorów biletów”.
Według ustaleń śledczych NABU podejrzani o korupcję urzędnicy wyłudzali od kontrahentów Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Dotychczas zatrzymano pięć osób, a siedmiu innym postawiono zarzuty. W śledztwie figuruje nazwisko Mindicza, biznesmena i bliskiego współpracownika prezydenta Zełenskiego, współwłaściciela Kwartału 95, który w obawie przed aresztowaniem wyjechał do Izraela.
