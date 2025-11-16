Trwa 1363. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 17 listopada 2025 r.
00:03. 195 starć bojowych na froncie
Ukraiński sztab generalny poinformował wieczorem, że minionego dnia doszło do 195 starć bojowych na froncie.
Na kierunku Łymana dziś ukraińscy obrońcy odparli 17 rosyjskich ataków. (…) Na kierunku Konstantynówki nasze wojska odparły dzisiaj 27 ataków
— czytamy w raporcie.
Najczęściej do starć dochodziło (niezmiennie) na odcinku pokrowskim, gdzie ukraińska armia powstrzymała 66 rosyjskich szturmów.
00:00. Ukraińskie gwiazdy rezygnują z udziału w grudniowym programie Kwartału 95
Ukraińskie gwiazdy zaczęły kolejno odmawiać udziału w grudniowym programie Kwartału 95, po tym, jak Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) opublikowało wyniki śledztwa w sprawie korupcji w sektorze energetycznym, w którym podejrzanym jest jego współwłaściciel Tymur Mindicz - informuje Ukrainska Prawda.
W mediach społecznościowych Kwartału 95, którego założycielem był swego czasu Wołodymyr Zełenski, z plakatu zapowiadającego grudniowy program usuwane są kolejne nazwiska dotąd zaanonsowanych wykonawców. Ich nazwiska usunięte zostały też z baneru promocyjnego, na którym znajdowała się lista gwiazd, mających w nim wystąpić.
Studio Kwartał 95, które było trampoliną kampanii prezydenckiej Zełenskiego, wyjaśniło, dlaczego zmieniło plakat koncertowy: „Nie chcemy narażać zaproszonych artystów na nadmierną presję informacyjną”. Dlatego teraz widnieje na nim napis: „Listę występujących artystów można zobaczyć na stronach internetowych operatorów biletów”.
Według ustaleń śledczych NABU podejrzani o korupcję urzędnicy wyłudzali od kontrahentów Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Dotychczas zatrzymano pięć osób, a siedmiu innym postawiono zarzuty. W śledztwie figuruje nazwisko Mindicza, biznesmena i bliskiego współpracownika prezydenta Zełenskiego, współwłaściciela Kwartału 95, który w obawie przed aresztowaniem wyjechał do Izraela.
