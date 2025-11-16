W Dniu Żałoby Narodowej Bundestag oddał cześć ofiarom obu wojen światowych. Gość honorowy uroczystego posiedzenia parlamentu, prezydent Włoch Sergio Mattarella oświadczył, że zjednoczona Europa jest gwarantem pokoju, wolności i dobrobytu.
Udało nam się stworzyć obszar pokoju, wolności, dobrobytu i poszanowania praw człowieka, bez precedensu w historii
— powiedział Mattarella.
Zauważył, że Unia Europejska, powstała na gruzach pozostawionych przez wojnę, wykorzystała multilateralizm do zapewnienia pokoju.
Nie pozwólmy na to, aby europejskie marzenie, nasza Unia została zniszczona przez naśladowców ponurych czasów. Czasów, które pozostawiły po sobie cierpienie, nędzę i poczucie beznadziejności
— zaapelował włoski polityk.
W uroczystym posiedzeniu parlamentu uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych – prezydent Frank-Walter Steinmeier, przewodnicząca Bundestagu Julia Kloeckner, kanclerz Friedrich Merz oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Stephan Harbarth.
Niemcy w ruinie
Prezes stowarzyszenia opiekującego się grobami niemieckich żołnierzy (Volksbund Deutsche Kriegsgraeberfuersorge) Wolfgang Schneiderhan przypomniał, że w momencie zakończenia wojny w 1945 r. Niemcy „były w ruinie, także moralnej”.
II wojna światowa nie była „normalną wojną” – była wojną napastniczą, nastawioną na unicestwienie, a liczba zabitych sięgnęła 60 mln osób
— powiedział generał, były inspektor generalny Bundeswehry.
Schneiderhan podkreślił rolę Włoch w budowie zjednoczonej Europy i w przyjęciu Niemiec do wspólnoty europejskiej.
Wojna nie zaczyna się z dnia na dzień. Jest przygotowywana poprzez rozpowszechnianie nienawiści i szczucie, pogardzanie innymi, poprzez ograniczanie wolności we własnym kraju
— stwierdził niemiecki wojskowy.
Jak podkreślił, pod względem politycznym II wojna światowa rozpoczęła się w 1933 r. wraz z objęciem władzy w Niemczech przez nazistów. Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie rozpoczęła się w momencie staczania się Rosji w dyktaturę.
Dyktatury i wojny są sobie bliskie, tak samo jak pokój i demokracja. Tam, gdzie toczy się wojna, zanika demokracja. A tam, gdzie likwiduje się demokrację, otwierają się drzwi ku wojnie
— powiedział Schneiderhan, kończąc wystąpienie apelem: – Walczcie o pokój, brońcie demokracji.
Głaz pamięci
15 listopada Schneiderhan złożył wieniec przed Głazem Pamięci dla polskich ofiar wojny. Miejsce pamięci znajduje się w berlińskim parku Tiergarten, w pobliżu budynków Bundestagu. W przyszłości w tym miejscu ma stanąć pomnik poświęcony Polakom, ofiarom wojny i niemieckiej okupacji. Sprawa uczczenia pamięci polskich ofiar przez postawienia kamienia wzbudza w Polsce ogromne emocje. Wielu odbiera to za pokaz niemieckiej buty i lekceważenia wobec Polski, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Niemcy wciąż próbują udawać, że temat niezałatwionych reparacji nie istnieje.
Narodowy Dzień Żałoby jest obchodzony w Republice Federalnej Niemiec od lat 50. XX wieku, dwa tygodnie przed pierwszą niedzielą Adwentu. Uroczysta sesja Bundestagu poświęcona jest ofiarom wojen i przemocy pochodzącym ze wszystkich narodów.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/745896-znowu-same-gesty-w-bundestagu-oddano-hold-ofiarom-i-i-ii-ws
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.