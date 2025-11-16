Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Europie, wywierając presję migracyjną na granicy polsko-białoruskiej, a obecnie także poprzez działania w Afryce, które wywołują migrację przez Morze Śródziemne – napisał w artykule redakcyjny hiszpański dziennik „ABC”.
W niewypowiedzianej wojnie, którą Rosja toczy z Europą na wielu frontach, presja migracyjna jest jedną z najskuteczniejszych broni
— oceniła gazeta w krótkim komentarzu.
Dziennik ostrzegł, że Kreml nieustannie wykorzystuje presję migracyjną na europejskie kraje, w tym na Hiszpanię, jako „paliwo podsycające ogień ksenofobii i populizmu”.
To, co miało miejsce na początku w Polsce z kierunku Białorusi, powtarza się obecnie na szlaku z Afryki przez Morze Śródziemne w kierunku Półwyspu Iberyjskiego
— ocenił „ABC”.
Działania Rosji wymierzone w Hiszpanię
Jak dodała gazeta w krótkim komentarzu, Rosja „działa w regionie Sahelu, ma sojusznika w Algierii i wie, że imigracja (…) stała się materiałem wybuchowym dla demokracji, również w Hiszpanii”.
Hiszpania zmaga się w ostatnich latach z gwałtownym wzrostem nielegalnej imigracji z Afryki, głównie przez niebezpieczny szlak na Wyspy Kanaryjskie czy na Baleary.
CZYTAJ TAKŻE:
— Wielka Brytania zaczyna dostrzegać problem z uchodźcami. Szef MSW zapowiedziała zaostrzenie polityki migracyjnej! Chodzi o „jasny sygnał”
— Szeroko zakrojona akcja służb federalnych w Karolinie Północnej. Doszło do zatrzymań i aresztowań nielegalnych migrantów
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/745885-ostrzezenie-z-hiszpanii-rosja-uzywa-migracji-do-wojny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.