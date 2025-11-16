Ostrzeżenie hiszpańskiego dziennika! Rosja używa migracji do prowadzenia wojny hybrydowej m.in. przeciwko Polsce

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Europie, wywierając presję migracyjną na granicy polsko-białoruskiej, a obecnie także poprzez działania w Afryce, które wywołują migrację przez Morze Śródziemne – napisał w artykule redakcyjny hiszpański dziennik „ABC”.

W niewypowiedzianej wojnie, którą Rosja toczy z Europą na wielu frontach, presja migracyjna jest jedną z najskuteczniejszych broni

— oceniła gazeta w krótkim komentarzu.

Dziennik ostrzegł, że Kreml nieustannie wykorzystuje presję migracyjną na europejskie kraje, w tym na Hiszpanię, jako „paliwo podsycające ogień ksenofobii i populizmu”.

To, co miało miejsce na początku w Polsce z kierunku Białorusi, powtarza się obecnie na szlaku z Afryki przez Morze Śródziemne w kierunku Półwyspu Iberyjskiego

— ocenił „ABC”.

Działania Rosji wymierzone w Hiszpanię

Jak dodała gazeta w krótkim komentarzu, Rosja „działa w regionie Sahelu, ma sojusznika w Algierii i wie, że imigracja (…) stała się materiałem wybuchowym dla demokracji, również w Hiszpanii”.

Hiszpania zmaga się w ostatnich latach z gwałtownym wzrostem nielegalnej imigracji z Afryki, głównie przez niebezpieczny szlak na Wyspy Kanaryjskie czy na Baleary.

CZYTAJ TAKŻE:

Wielka Brytania zaczyna dostrzegać problem z uchodźcami. Szef MSW zapowiedziała zaostrzenie polityki migracyjnej! Chodzi o „jasny sygnał”

Szeroko zakrojona akcja służb federalnych w Karolinie Północnej. Doszło do zatrzymań i aresztowań nielegalnych migrantów

tkwl/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych