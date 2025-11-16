Co z zawieszeniem broni w Gazie? Twarde antypalestyńskie stanowisko Izraela w przededniu głosowania w RB ONZ. "Państwo terrorystyczne"

Izrael stanowczo odrzuca możliwość powstania palestyńskiego państwa, które - jak podkreśla szef MSZ Gideon Saar - mogłoby zagrozić jego bezpieczeństwu. Deklaracja pada w przededniu głosowania Rady Bezpieczeństwa ONZ nad rezolucją opartą na amerykańskim planie zawieszenia broni w Strefie Gazy i tworzącym ramy dla przyszłej państwowości Palestyny.

Izrael stoi w obliczu niezwykłego zjawiska: państw terrorystycznych (organizacji terrorystycznych kontrolujących terytorium). Trzy z nich wciąż walczą z nim, dążąc do jego zniszczenia: Hamas z Gazy, Hezbollah z Libanu i Huti z Jemenu. Izrael nie zgodzi się na utworzenie palestyńskiego państwa terrorystycznego w sercu Ziemi Izraela, w zerowej odległości od wszystkich jego skupisk ludności i z kontrolą topograficzną nad nimi

— napisał na portalu X szef izraelskiego MSZ.

Projekt proponowanej rezolucji Rady Bezpieczeństwa zawiera całość 20-punktowego planu Donalda Trumpa, który poparł również premier Benjamin Netanjahu - przypomniał portal Times of Israel.

Projekt rezolucji w ONZ

Plan stwierdza, że wraz z demilitaryzacją i odbudową Strefy Gazy oraz reformą Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu, „mogą wreszcie powstać warunki dla wiarygodnej ścieżki do samostanowienia i państwowości Palestyny”.

Projekt rezolucji przedłożony RB ONZ przewiduje m.in. utworzenie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych (ISF), mających odpowiadać za zabezpieczanie granic Strefy Gazy z Izraelem i Egiptem, zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej i stref humanitarnych, a także szkolenie i współpracę z nowymi palestyńskimi siłami policyjnymi - informował portal Axios.

