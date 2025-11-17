Niemiecki „Die Welt” wystawia Donaldowi Tuskowi laurkę i nie rozumie, dlaczego Polacy tak nisko oceniają „osiągnięcia” jego rządu. „Polski rząd może pochwalić się wieloma sukcesami – gospodarka się rozwija, a kraj cieszy się prestiżem za granicą. Pomimo tego, większość Polaków jest niezadowolona, a populistyczny PiS może wrócić do władzy” - obawia się warszawski korespondent „Die Welt” Philipp Fritz. Jeśli weźmie się pod uwagę rosnące bezrobocie, rekordowy deficyt, stan służby zdrowia i brak publicznych pieniędzy na wszystko, łatwiej byłoby zrozumieć nastroje Polaków, ale Fritz o tym nie pisze.
Podstawą cukierkowej analizy rządów Donalda Tuska ma być dla Philippa Fritza bardzo dobre tempo wzrostu gospodarczego. Polski PKB ma wynieść w 2025 roku 3,4 proc., co jest świetnym wynikiem, na poziomie 20 najlepszych gospodarek świata.
To wartości, o których Niemcy mogą tylko pomarzyć
— twierdzi Fritz i cieszy się, że w Warszawie od razu rzucają się w oczy ogromne wieżowce.
Polacy zarabiają więcej i żyją lepiej. Polskie przedsiębiorstwa przestały być jedynie kooperantami koncernów niemieckich i francuskich. Restrykcyjna polityka migracyjna jest akceptowana przez większość Polaków. Na zbrojenie Polska przeznacza 5 proc. PKB
— ocenia warszawski korespondent „Die Welt” i nie zwraca uwagi na to, że Polacy z miesiąca na miesiąc muszą płacić za podstawowe produkty coraz więcej, w szczególności za energię i ogrzewanie. Coraz trudniej jest także z pracą, gdyż wiele firm prowadzi zwolnienia, a zagraniczni inwestorzy wycofują się z polskiego rynku.
Fritz nie kryje zdziwienia, że pomimo tych wszystkich sukcesów, Polacy są niezadowoleni. Rządząca koalicja pod kierownictwem Donalda Tuska nie jest lubiana, a jej poparcie wynosi obecnie 29 proc.
— opisuje artykuł korespondenta „Die Welt” niemiecki „DW”. Może zatem warto przypomnieć o rekordowym zadłużeniu, w jakie rząd Tuska zdążył w zaledwie 2 lata wpędzić Polskę? Publicznych pieniędzy brakuje na wszystko, zwłaszcza na służbę zdrowia. Otwarcie mówi się o bankructwie szpitali i NFZ-u oraz odsyłaniu pacjentów onkologicznych z kwitkiem.
Trzeba się martwić PiS-em i Konfederacją
Zatroskanie korespondenta „Die Welt” Philippa Fritza budzi jednak zupełnie co innego. Martwi się, że przy tak słabych ocenach rządzącej koalicji Tuska może dość do powrotu Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Co gorsza, w kolejnym rządzie mogą zasiąść także przedstawiciele Konfederacji. Fritz pisze, że Tusk zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji, niespełnienia wielu oczekiwań wyborców - m.in. obietnic dotyczących aborcji. Niektórzy obserwatorzy życia politycznego mają nie wykluczać przedterminowych wyborów. Zdaniem autora, wielu wyborców nie interesuje się międzynarodową rolą Polski.
A przecież Tusk ponownie zakotwiczył kraj w UE. Uniknął też konfrontacji z Brukselą, chociaż kryzys w wymiarze sprawiedliwości nie został rozwiązany
— czytamy w „Die Welt”. I znów warto dodać, że to, co dla niemieckiego publicysty jest sukcesem Tuska, dla zwykłych Polaków oznacza porażkę, a wręcz kolejną czekającą ich tragedię. Polska prezydencja w UE przebiegła bezobjawowo, stosunki pomiędzy rządem Tuska a Białym Domem są katastrofalne, przeforsowano Pakt Migracyjny, przegłosowano niszczącą rolnictwo umowę z Mercosur i klepnięto redukcję emisji CO2 w UE o 90 proc. do 2040 r. Ta ostatnia decyzja de facto oznacza zarżnięcie będącego w bardzo trudnej sytuacji polskiego przemysłu.
Fritza bardziej niepokoi jednak prezydent Karol Nawrocki, z którym Tusk nie wie jak się dogadać.
Tusk musi szybko znaleźć drogę albo do kompromisu z prezydentem Nawrockim, albo do omijania go w procesie rządzenia. W przeciwnym razie jego poparcie w sondażach pozostanie niskie, a jego koalicji będzie grozić porażka wyborcza
— pisze w konkluzji komentator „Die Welt” cytowany przez DW.
