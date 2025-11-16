W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy Niemcy musiały zabić 1,5 mln zwierząt. Jest już ponad 100 ognisk choroby, która najbardziej dotyka gospodarstwa drobiarskie w Dolnej Saksonii.
Według informacji Instytutu Friedricha Loefflera (FLI) aż połowa ognisk ptasiej grypy znajduje się w Dolnej Saksonii. Z kolei niemieckie Ministerstwo Rolnictwa twierdzi, że w tym regionie zabito już ponad milion zwierząt.
Według danych FLI po około dziesięć ognisk odnotowano w krajach związkowych Brandenburgia, Nadrenia Północna-Westfalia i Meklemburgia-Pomorze Przednie. W Bawarii obecnie dotkniętych chorobą jest kilka gospodarstw, a w Badenii-Wirtembergii, Hesji, Nadrenii-Palatynacie, Saksonii i Saksonii-Anhalt po jednym
— informuje dziś „DW”.
Europejskie kraje reagują
Ministerstwo Rolnictwa Dolnej Saksonii zgłosiło do czwartku (13.11.2025), że w tym roku potwierdzono na terenie landu 63 ogniska choroby. Większość to przypadki z ostatnich tygodni. Od 15 października trzeba było uśmiercić ponad 950 tysięcy zwierząt. Ponadto istnieje kolejny podejrzany przypadek, w którym zagrożonych jest 360 tys. kur niosek.
Dolna Saksonia ma największe stado kur niosek spośród krajów związkowych Niemiec. Zdaniem minister rolnictwa landu Miriam Staudte liczba hodowli i ich zagęszczenie ułatwia rozprzestrzenianie się choroby
— pisze „DW’
Choć większość wirusów ptasiej grypy nie bardzo groźna dla ludzi, to jednak niektóre z nich mają wpływ na zdrowie ludzi. Mogą wywoływać objawy chorobowe, a nawet spowodować ciężkie powikłania i śmierć. Niektóre europejskie kraje wprowadziły obostrzenia w hodowli drobiu z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się epidemii. W Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji i niektórych krajach związkowych obowiązuje obecnie nakaz trzymania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach.
