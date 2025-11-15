NA ŻYWO

Trwa 1362. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Niedziela, 16 listopada 2025 r.

00:01. Zełenski: Określiliśmy główne priorytety naszej obrony na nadchodzące tygodnie

Spotkanie z kluczowym kierownictwem całego ukraińskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa. Usłyszeliśmy raporty naszych służb wywiadowczych – Wywiadu Obronnego i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy – na temat zdolności Rosji do kontynuowania wojny i jej planów na najbliższe miesiące” - relacjonował na platformie X Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.

Kyryło Budanow relacjonował sytuację na najbardziej newralgicznych odcinkach frontu, przygotowania militarne Rosji i terminy, na które liczy okupant. Rosja nie dotrzymała kolejnego terminu wyznaczonego przez Putina na zdobycie Pokrowska i Kupiańska, a terminy te zostały ponownie przesunięte. Ołeh Iwaszczenko relacjonował sytuację polityczną w Rosji, nastroje panujące w społeczeństwie i w otoczeniu przywódcy państwa agresora, a także sytuację gospodarczą. Wyciągnięto wnioski

— przekazał Wołodymyr Zełenski.

Określiliśmy główne priorytety naszej obrony na nadchodzące tygodnie i rozszerzymy plan działań obronnych na miesiące zimowe. Będziemy również kontynuować stosowanie sankcji dalekosiężnych – nasze służby specjalne, a przede wszystkim Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, a także armia ukraińska, mają odpowiednie zadania. Przygotowujemy się do koordynacji działań dyplomatycznych z kluczowymi partnerami, uwzględniając aktualne oceny sytuacji. Wdrażamy środki, które mogą zapewnić wzmocnienie aktywności dyplomatycznej. Dziękuję wszystkim, którzy bronią Ukrainy!

— zakończył swój wpis prezydent Ukrainy.

