Trwa 1362. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Niedziela, 16 listopada 2025 r.
00:01. Zełenski: Określiliśmy główne priorytety naszej obrony na nadchodzące tygodnie
„Spotkanie z kluczowym kierownictwem całego ukraińskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa. Usłyszeliśmy raporty naszych służb wywiadowczych – Wywiadu Obronnego i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy – na temat zdolności Rosji do kontynuowania wojny i jej planów na najbliższe miesiące” - relacjonował na platformie X Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.
Kyryło Budanow relacjonował sytuację na najbardziej newralgicznych odcinkach frontu, przygotowania militarne Rosji i terminy, na które liczy okupant. Rosja nie dotrzymała kolejnego terminu wyznaczonego przez Putina na zdobycie Pokrowska i Kupiańska, a terminy te zostały ponownie przesunięte. Ołeh Iwaszczenko relacjonował sytuację polityczną w Rosji, nastroje panujące w społeczeństwie i w otoczeniu przywódcy państwa agresora, a także sytuację gospodarczą. Wyciągnięto wnioski
— przekazał Wołodymyr Zełenski.
Określiliśmy główne priorytety naszej obrony na nadchodzące tygodnie i rozszerzymy plan działań obronnych na miesiące zimowe. Będziemy również kontynuować stosowanie sankcji dalekosiężnych – nasze służby specjalne, a przede wszystkim Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, a także armia ukraińska, mają odpowiednie zadania. Przygotowujemy się do koordynacji działań dyplomatycznych z kluczowymi partnerami, uwzględniając aktualne oceny sytuacji. Wdrażamy środki, które mogą zapewnić wzmocnienie aktywności dyplomatycznej. Dziękuję wszystkim, którzy bronią Ukrainy!
— zakończył swój wpis prezydent Ukrainy.
