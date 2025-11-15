Wypadek kolumny wiceprezydenta USA J.D. Vance'a! Dwóch policjantów zostało rannych, jeden z nich jest w stanie krytycznym

Dwóch policjantów z Tennessee odniosło w piątek obrażenia w wyniku kolizji pojazdów stanowiących eskortę wiceprezydenta J.D. Vance’a - podały miejscowe władze. Funkcjonariusz lokalnej policji z Maryville jest w stanie krytycznym.

Jak podaje dziennik „USA Today”, do wypadku doszło w piątek wieczorem w Maryville we wschodniej części stanu, kiedy uczestniczący w kolumnie Vance’a policjant na motocyklu zderzył się z SUV-em należącym do stanowej policji Tennessee.

Pierwszy z funkcjonariuszy został przewieziony do szpitala, gdzie był operowany, ale pozostaje w stanie krytycznym. Drugiemu udzielono pierwszej pomocy na miejscu, lecz nie wymagał hospitalizacji.

Vance udał się wraz z żoną Ushą do Tennessee w związku z kolacją z darczyńcami na rzecz kampani Partii Republikańskiej. Według „Washington Post” impreza przyniosła 2,5 mln dolarów datków na partię.

