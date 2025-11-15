Polski astrofotograf Piotr Czerski został autorem zdjęcia dnia NASA. Jego fotografia, zatytułowana „Andromeda i Przyjaciele”, przedstawia najbliższą nam galaktykę spiralną, czyli Galaktykę Andromedy, wraz z towarzyszącymi jej galaktykami satelitarnymi.
Astronomy Picture of the Day, w skrócie APOD, to serwis prowadzony przez NASA, w którym codziennie pojawia się jedno zdjęcie obiektów astronomicznych lub astrokrajobrazu.
15 listopada na stronie APOD pojawiło się zdjęcie „Andromeda and Friends” (Andromeda i Przyjaciele) Piotra Czerskiego.
Majestatyczna Galaktyka Andromedy
Fotografia przedstawia majestatyczną Galaktykę Andromedy (M31), a więc najbliższą nam dużą galaktykę spiralną, wraz z jej towarzyszącymi galaktykami satelitarnymi - M32 i M110.
Na zdjęciu udało się uchwycić bardzo subtelne chmury wodorowe w tle galaktyki oraz otaczający ją kosmiczny pył. Autor poświęcił kilkanaście nocy na zbieranie danych za pomocą amatorskiego teleskopu, uzyskując łączny czas ekspozycji wynoszący 60 godzin.
Andromeda i jej „przyjaciele” znajdują się około 2,5 miliona lat świetlnych od naszej własnej, dużej, spiralnej Drogi Mlecznej.
Polscy autorzy stosunkowo często otrzymują tytuł APOD NASA. Niedawno byli to: Ireneusz Nowak (27 maja), Marzena Rogozińska (20 maja), Wioleta Gorecka (30 marca) czy Włodzimierz Bubak (28 grudnia ub.r.). Rekordzistą jest Marcin Rosadziński, który tytuł APOD otrzymał cztery razy, po raz ostatni 12 sierpnia.
