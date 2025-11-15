Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zamierza pozwać brytyjskiego nadawcę BBC o odszkodowanie w wysokości od 1 do 5 mld dolarów w związku ze zmanipulowaniem jego wypowiedzi.
Pozwiemy ich o sumę między 1 a 5 mld dolarów najpewniej jakoś w przyszłym tygodniu. Muszę to zrobić. Nawet przyznali, że oszukali
— oświadczył Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu.
Ludzie w Wielkiej Brytanii są bardzo źli z powodu tego, co się wydarzyło. (…) Bo to pokazuje, że BBC to fake news
— dodał.
Zapowiedział, że w weekend zamierza rozmawiać z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Ocenił, że Wielka Brytania jest „bardzo, bardzo zawstydzona tym, co zrobiło BBC”.
Przeprosiny BBC
Brytyjski nadawca wystosował przeprosiny wobec prezydenta USA za zmanipulowanie jego wypowiedzi w sposób sugerujący, że polityk podżegał w 2021 r. do zamieszek na Kapitolu.
Chociaż BBC szczerze żałuje sposobu, w jaki zmontowano to nagranie wideo, stanowczo nie zgadza się z twierdzeniem, że istnieją podstawy do wniesienia pozwu o zniesławienie
— oświadczyła stacja.
Prawnicy prezydenta USA zagrozili w niedzielę pozwem przeciwko BBC o odszkodowanie w wysokości do 1 miliarda dolarów, jeśli nadawca nie wycofa materiału, nie przeprosi prezydenta i nie zrekompensuje mu „szkód finansowych i wizerunkowych”.
W programie „Panorama” wyemitowanym w październiku 2024 roku, przed wyborami prezydenckimi w USA, zmontowano trzy fragmenty wystąpień Trumpa ze stycznia 2021 roku w sposób sugerujący, że polityk w jednej, ciągłej wypowiedzi jednoznacznie zachęcał swoich zwolenników do szturmu i zamieszek na Kapitolu.
CZYTAJ TAKŻE:
— BBC przeprosiła Trumpa za montaż nagrania z jego wystąpień. „Prezes Samir Shah oddzielnie wysłał osobisty list do Białego Domu”
— Premier Starmer nie będzie bronił BBC przed Trumpem? „Musi uporządkować swoje sprawy, jeśli popełniła błędy”
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/745788-donald-trump-pozwie-bbc-ogromne-odszkodowanie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.