Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zamierza pozwać brytyjskiego nadawcę BBC o odszkodowanie w wysokości od 1 do 5 mld dolarów w związku ze zmanipulowaniem jego wypowiedzi.

Pozwiemy ich o sumę między 1 a 5 mld dolarów najpewniej jakoś w przyszłym tygodniu. Muszę to zrobić. Nawet przyznali, że oszukali

— oświadczył Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu.

Ludzie w Wielkiej Brytanii są bardzo źli z powodu tego, co się wydarzyło. (…) Bo to pokazuje, że BBC to fake news

— dodał.

Zapowiedział, że w weekend zamierza rozmawiać z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Ocenił, że Wielka Brytania jest „bardzo, bardzo zawstydzona tym, co zrobiło BBC”.

Przeprosiny BBC

Brytyjski nadawca wystosował przeprosiny wobec prezydenta USA za zmanipulowanie jego wypowiedzi w sposób sugerujący, że polityk podżegał w 2021 r. do zamieszek na Kapitolu.

Chociaż BBC szczerze żałuje sposobu, w jaki zmontowano to nagranie wideo, stanowczo nie zgadza się z twierdzeniem, że istnieją podstawy do wniesienia pozwu o zniesławienie

— oświadczyła stacja.

Prawnicy prezydenta USA zagrozili w niedzielę pozwem przeciwko BBC o odszkodowanie w wysokości do 1 miliarda dolarów, jeśli nadawca nie wycofa materiału, nie przeprosi prezydenta i nie zrekompensuje mu „szkód finansowych i wizerunkowych”.

W programie „Panorama” wyemitowanym w październiku 2024 roku, przed wyborami prezydenckimi w USA, zmontowano trzy fragmenty wystąpień Trumpa ze stycznia 2021 roku w sposób sugerujący, że polityk w jednej, ciągłej wypowiedzi jednoznacznie zachęcał swoich zwolenników do szturmu i zamieszek na Kapitolu.

