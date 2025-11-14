Trwa 1361. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Sobota, 15 listopada 2025 r.
00:01 Rosyjskie obiekty strategiczne trafione ukraińskimi rakietami Neptun i dronami
Ukraińska armia zaatakowała bazę okrętów i terminal naftowy w Noworosyjsku, rafinerię ropy naftowej w obwodzie saratowskim oraz magazyn materiałów pędnych i smarów w rejonie miasta Engels w Rosji; do uderzeń wykorzystano rakiety Neptun krajowej produkcji i drony - przekazał w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
W ramach ograniczania potencjału wojskowo-ekonomicznego rosyjskiego agresora, w nocy 14 listopada oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy uderzyły w punkt bazowania okrętów »Noworosyjsk« w Kraju Krasnodarskim w Federacji Rosyjskiej. Wykorzystano ukraińską broń, w tym rakiety Neptun oraz bezzałogowce uderzeniowe różnych typów. Odnotowano trafienia w cenną infrastrukturę portu i terminal naftowy »Szescharis«, a także w wyrzutnię systemu przeciwlotniczego S-400 i magazyn rakiet, co doprowadziło do detonacji i pożaru. Stopień zniszczeń jest ustalany
— czytamy w komunikacie sztabu na Telegramie.
Terminal Szescharis określono jako jedno z najważniejszych miejsc przeładunku ropy i produktów naftowych na południu Rosji, wykorzystywane m.in. do zaopatrywania zgrupowań rosyjskich sił zbrojnych.
Sztab Generalny powiadomił, że uderzono również w rafinerię ropy naftowej w Saratowie. Potwierdzono trafienie w cel, na terenie obiektu odnotowano wybuchy i pożar.
Przedsiębiorstwo to jest zaangażowane w zaopatrywanie rosyjskiej armii okupacyjnej. Skutki uderzenia są ustalane
— przekazał sztab.
Rafineria w Saratowie odgrywa ważną rolę w dostarczaniu paliw i smarów rosyjskim wojskom okupacyjnym. Zakład wytwarza ponad 20 rodzajów produktów. Według danych z 2023 r., jego moce przerobowe wynosiły 4,8 mln ton. W wyniku uderzenia na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar. Szczegółowe skutki ataku są ustalane
— napisano w komunikacie Sił Systemów Bezzałogowych (SBS).
Celem operacji stało się również przedsiębiorstwo Kombinat Kristall w okolicach miasta Engels w obwodzie saratowskim. Przechowywane są tam materiały pędne i smary.
Odnotowano wybuchy w rejonie (obiektu) i na terenie (zakładów)
— poinformowała strona ukraińska.
Wcześniej w piątek źródło Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) potwierdziło w rozmowie z agencją Interfax-Ukraina, że jednostka specjalna „Alfa” SBU - wspólnie z ukraińskim wywiadem wojskowym (HUR), Siłami Operacji Specjalnych, Służbą Graniczną, siłami rakietowo-artyleryjskimi obrony wybrzeża Marynarki Wojennej i innymi komponentami Sił Zbrojnych Ukrainy - przeprowadziła operację specjalną, mającą na celu zniszczenie terminalu naftowego w porcie w Noworosyjsku w Kraju Krasnodarskim.
Port ten jest drugim co do wielkości centrum eksportu ropy naftowej w Rosji i ważnym węzłem logistycznym transportu produktów naftowych przez Morze Czarne. W wyniku ataku uszkodzone zostały nabrzeża do przeładunku ropy naftowej, infrastruktura rurociągowa i instalacje pompowe.
Agencja Reutera, powołując się na dwa źródła, powiadomiła, że po nocnym ataku ukraińskich dronów port w Noworosyjsku wstrzymał w piątek eksport ropy naftowej. Jak dodano, państwowy rosyjski koncern Transnieft zawiesił dostawy surowca do tego portu.
red/PAP/Facebook/X
