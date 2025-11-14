„Brytyjski nadawca BBC wystosował przeprosiny wobec prezydenta USA Donalda Trumpa za zmanipulowanie jego wypowiedzi w sposób sugerujący, że polityk podżegał w 2021 r. do zamieszek na Kapitolu” - poinformowała agencja Reutera. Władze USA zagroziły stacji pozwem.
Chociaż BBC szczerze żałuje sposobu, w jaki zmontowano to nagranie wideo, stanowczo nie zgadza się z twierdzeniem, że istnieją podstawy do wniesienia pozwu o zniesławienie
— oświadczyła stacja.
Brytyjska minister kultury Lisa Nandy oświadczyła, że przeprosiny ze strony BBC były słusznym krokiem.
Sądzę, że słusznie przeprosili
— oświadczyła w radiowym wywiadzie.
Stanowisko prawników Trumpa
Prawnicy prezydenta USA zagrozili pozwem przeciwko BBC o odszkodowanie wysokości do 1 miliarda dolarów, jeśli nadawca nie wycofa materiału, nie przeprosi prezydenta i nie zrekompensuje mu „szkód finansowych i wizerunkowych”.
W odcinku programu „Panorama” wyemitowanym w październiku 2024 roku, przed wyborami prezydenckimi w USA, zmontowano trzy fragmenty wystąpień Trumpa ze stycznia 2021 roku w sposób sugerujący, że polityk w jednej, ciągłej wypowiedzi jednoznacznie zachęcał swoich zwolenników do zamieszek na Kapitolu.
BBC poinformowała, że nie planuje ponownych emisji programu.
W reakcji na sprawę prawnicy Trumpa skierowali pismo do BBC, w którym zagrozili pozwem przeciwko BBC na kwotę 1 mld dolarów i wyznaczyli stacji termin na odpowiedź do dziś do godz. 22 czasu brytyjskiego (godz. 23 w Polsce).
BBC przeprosiła prezydenta USA
Rzecznik prasowy BBC poinformował, że prawnicy nadawcy skontaktowali się z zespołem prawnym prezydenta USA w odpowiedzi na otrzymane od nich pismo.
Prezes BBC Samir Shah oddzielnie wysłał osobisty list do Białego Domu, w którym jasno dał do zrozumienia prezydentowi Trumpowi, że on i nadawca przepraszają za montaż edycji przemówienia prezydenta z 6 stycznia 2021 r., które znalazło się w programie
— dodał rzecznik.
Twierdząc, że pozew Trumpa o zniesławienie jest bezpodstawny, BBC zasygnalizowała, że uważa jego roszczenie o odszkodowanie finansowe za nieuzasadnione, choć nie odniosła się do tej sprawy bezpośrednio
— zauważył Reuters.
Sprawa została ujawniona dzięki wyciekowi notatki byłego niezależnego zewnętrznego doradcy komitetu BBC ds. wytycznych redakcyjnych i standardów. Doradca zawarł w niej opis przypadków, które jego zdaniem wykazały systemową stronniczość BBC. Po ujawnieniu zarzutów do dymisji podali się szef BBC Tom Davie oraz dyrektorka wykonawcza działu wiadomości Deborah Turness.
Wczoraj BBC poinformowała, że bada nowe zarzuty, opublikowane w gazecie „The Telegraph”, dotyczące redagowania tego samego przemówienia przez zespół innego programu BBC, „Newsnight”.
tt/PAP
