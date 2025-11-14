Departament Stanu USA uznał niemiecką Antifa Ost oraz trzy inne radykalnie lewicowe ugrupowania z Włoch i Grecji za organizacje terrorystyczne. Grupy zostały też objęte sankcjami ministerstwa finansów.
Objęte czwartkowymi działaniami organizacje to - poza Antifa Ost z Niemiec - włoska Nieformalna Federacja Anarchistyczna oraz Samoobrona Klasy Rewolucyjnej i Zbrojna Sprawiedliwość Proletariatu z Grecji. Według Departamentu Stanu, wszystkie te grupy są powiązane z siatką Antify i były zaangażowane w ataki i zamachy w europejskich miastach.
Anarchiści, marksiści i brutalni ekstremiści z Antify od dziesięcioleci prowadzą kampanię terroru w Stanach Zjednoczonych i w całym świecie zachodnim, przeprowadzając zamachy bombowe, pobicia, strzelaniny i wzniecając zamieszki w imię swoich radykalnych celów
— powiedział rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott w oświadczeniu.
Departament Stanu jest zaangażowany w identyfikowanie i likwidowanie sieci terrorystycznych, które działają w celu bezwzględnego tłumienia woli ludu i brutalnego podważania samych fundamentów Stanów Zjednoczonych i cywilizacji zachodniej
— dodał.
Czwartkowe ogłoszenie jest kolejnym krokiem w szerszej kampanii administracji Trumpa przeciwko Antifie, luźnemu ruchowi lewicowych grup, które Biały Dom oskarża o organizowanie i promowanie przemocy politycznej w USA. Już wcześniej Antifa została uznana przez prezydenta za krajową organizację terrorystyczną, choć amerykańskie prawo nie uznaje takiej formalnej kategorii. Organizacje ukarane w czwartek zostały uznane za zagraniczne organizacje terrorystyczne, co wiąże się z automatycznymi sankcjami oraz otwiera drogę do ścigania osób świadczących im pomoc.
Antifa Ost, określana przez niemiecki kontrwywiad jako luźna siatka lewicowych radykałów, była zaangażowana w ataki przeciwko osobom uważanym za faszystów w Niemczech oraz prawicowym demonstrantom w Budapeszcie w 2023 r. Jak zaznaczył w komunikacie Departament Stanu, grupa została uznana w tym roku przez Węgry za organizację terrorystyczną.
Włoska Nieformalna Federacja Anarchistyczna (FAI) działa od 2003 r. i według Departamentu Stanu przyznała się do szeregu zamachów i gróźb, w tym „gróźb użycia przemocy, podkładania bomb i wysyłania listów z bombami przeciwko instytucjom politycznym i gospodarczym, w tym przeciwko budynkowi sądu i innym »instytucjom kapitalistycznym«”.
Zbrojna Sprawiedliwość Proletariatu podłożyła bomby w Grecji, w tym pod siedzibą policji w Gudi pod Atenami w 2023 r. Z kolei Samoobrona Klasy Rewolucyjnej - to anarchistyczna grupa, która przyznała się do dwóch zamachów bombowych pod ministerstwem pracy i siedzibie greckich kolei w 2024 i 2025 r.
kk/PAP
