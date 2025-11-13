Trwa 1360. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Piątek, 14 listopada 2025 r.
14:43. Zełenski: Szczątki rosyjskiego pocisku spadły na teren ambasady Azerbejdżanu w Kijowie
„W czasie nocnego ataku rakietowego na Kijów szczątki rosyjskiego pocisku balistycznego Iskander spadły na teren ambasady Azerbejdżanu” - powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. MSZ Azerbejdżanu wezwało w związku z tym incydentem na rozmowę rosyjskiego ambasadora w Baku.
Szczątki pocisku Iskander uszkodziły ambasadę Azerbejdżanu
— napisał Zełenski rano w komunikacie na Telegramie.
W wyniku upadku fragmentów rakiety zniszczony został fragment ogrodzenia placówki. Poważnie uszkodzono też część kompleksu dyplomatycznego - budynek administracyjny i siedzibę wydziału konsularnego ambasady. Nikt nie został ranny
— poinformowała agencja Reutera, powołując się na ministerstwo spraw zagranicznych Azerbejdżanu.
14:14. Rosyjski statek szpiegowski wykryty w odległości 28 km od Hawajów
Rosyjski statek szpiegowski Karelia zbliżył się pod koniec ubiegłego miesiąca na odległość 15 mil morskich, czyli około 28 km od wybrzeży Oahu na Hawajach - poinformowała amerykańska straż przybrzeżna, zapewniając, że jej samoloty i okręty od dwóch tygodni obserwują rosyjską jednostkę.
Dziennik „Honolulu Star Advertiser” przypomniał, że - zgodnie z prawem międzynarodowym - morze terytorialne rozciąga na szerokość 12 mil morskich od tzw. linii podstawowej. Karelia została zauważona trzy mile morskie dalej.
13:05. HUR: Rosja planuje zatrudnić 12 tys. obywateli Korei Płn. przy produkcji Shahedów
Do końca 2025 r. Rosja planuje zatrudnić około 12 tys. północnokoreańskich pracowników w przedsiębiorstwach strefy ekonomicznej Ałabuga w Tatarstanie, wytwarzających drony dalekiego zasięgu typu Shahed, którymi armia rosyjska przeprowadza ataki na Ukrainę - powiadomił w piątek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).
To właśnie w Ałabudze produkuje się drony dalekiego zasięgu typu Shahed/Gerań, za pomocą których rosyjska armia przeprowadza ataki terrorystyczne na infrastrukturę cywilną Ukrainy. W celu omówienia szczegółów (dotyczących wysyłania) siły roboczej, pod koniec października w ministerstwie spraw zagranicznych Rosji odbyło się spotkanie lokalnych urzędników z przedstawicielami północnokoreańskiej firmy Jihyang Technology Trade Company, odpowiedzialnej za poszukiwanie i rekrutację koreańskich pracowników
— czytamy w komunikacie HUR w mediach społecznościowych.
Rosjanie obiecują płacić obywatelom Korei Płn. około 2,5 dolara za godzinę pracy, a dzienna zmiana tych osób będzie trwała co najmniej 12 godzin. „Takie działania świadczą o pogłębieniu strategicznej współpracy między dwiema dyktaturami w celu kontynuowania agresywnej wojny przeciwko Ukrainie” – zaznaczył HUR.
Pod koniec czerwca południowokoreańscy parlamentarzyści, powołując się na Narodową Służbę Wywiadowczą (NIS), poinformowali, że Korea Północna może w lipcu lub sierpniu wysłać dodatkowe oddziały do Rosji na wojnę tego państwa z Ukrainą. Jednocześnie Pjongjang kontynuuje dostawy broni dla Kremla.
12:18. Ukraińska obrona zestrzeliła 405 rosyjskich dronów oraz 14 rakiet
Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że Rosja przeprowadziła kombinowany atak na obiekty infrastruktury krytycznej Ukrainy przy użyciu 430 uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych i 19 rakiet powietrznych, naziemnych i morskich. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 405 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, Gerbera i innych typów oraz 14 rakiet - podano.
Wcześniej w piątek rano mer Kijowa Witalij Kliczko podał, że co najmniej trzy osoby zginęły, a 26 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku sił rosyjskich z użyciem dronów i rakiet na miasto.
11:00. Ukraińskie wojsko użyło rakiet Długi Neptun
Na platformie X prezydent Ukrainy poinformował, że minionej nocy wojsko ukraińskie „z powodzeniem użyło (zmodyfikowanych rakiet manewrujących) Długi Neptun przeciwko wyznaczonym celom na terytorium Rosji”. Podkreślił, że była to „nasza sprawiedliwa odpowiedź na trwający terror Rosji”.
10:13. Przerwy w dostawach prądu po rosyjskim ataku
Ministerstwo energetyki Ukrainy podało, że najnowszy rosyjski atak na obiekty energetyczne spowodował przerwy w dostawach prądu w częściach regionów Kijowa, Odessy i Doniecka.
Energetycy szybko naprawiają uszkodzone obiekty. Dzisiaj harmonogramy godzinowych wyłączeń i ograniczeń mocy dla odbiorców przemysłowych i biznesu obowiązują (w piątek) od godz. 00.00 do godz. 23.59 w większości regionów Ukrainy
— wyjaśniło ministerstwo.
10:12. Zełenski: Rosja użyła w ataku ok. 430 dronów i 18 rakiet, nie żyją cztery osoby
Cztery osoby zginęły, a dziesiątki innych, w tym dzieci i kobieta w ciąży, odniosły obrażenia w wyniku masowego ataku armii rosyjskiej w nocy z czwartku na piątek – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do ataku Rosja wykorzystała około 430 dronów i 18 rakiet - dodał.
Od nocy nasze służby ratownicze pracują w miejscach rosyjskich ataków. Nikczemny ostrzał. Obecnie wiadomo już o dziesiątkach rannych osób, w tym dzieciach i kobiecie w ciąży. Niestety, cztery osoby zginęły. Składam kondolencje rodzinom i bliskim
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram, dodając, że „w ataku wykorzystano około 430 dronów i 18 rakiet, w tym balistycznych i aerobalistycznych”.
Prezydent nazwał atak Rosji „celowym” i mającym na celu wyrządzenie jak największych szkód ludności i infrastrukturze cywilnej.
W samym Kijowie zniszczono dziesiątki wieżowców. Głównym celem ataku był Kijów, ale uderzono również w obwody: kijowski, charkowski i odeski. Według wstępnych danych Rosjanie użyli rano rakiety (hipersonicznego pocisku rakietowego - PAP) Cyrkon w obwodzie sumskim
— przekazał.
Zełenski zaapelował, by świat powstrzymał agresora za pomocą sankcji, i zapowiedział, że Ukraina odpowie dalszymi dalekosiężnymi uderzeniami.
09:56. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1040 żołnierzy (łącznie 1156400 od początku pełnoskalowej wojny).
09:15. Ceny ropy rosną po ataku Ukrainy na rosyjskie magazyny ropy
Ceny ropy na globalnych giełdach rosną. Zdaniem analityków atak Ukrainy na rosyjskie składy ropy i zaostrzenie sankcji USA zrównoważyły sygnały, że rynek stoi w obliczu nadpodaży.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na grudzień zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 1,4 proc. do 59,51 USD. Cena Brent na ICE na styczeń rośnie o 1,27 proc. do 63,81 USD za baryłkę. Ukraiński dron zaatakował skład ropy naftowej w rosyjskim porcie nad Morzem Czarnym w Noworosyjsku, ważnym węźle eksportowym.
Służby rosyjskie podały, że atak, który miał miejsce w piątek rano, uszkodził statek w porcie i skład ropy naftowej.
08:29. Trzy osoby zginęły, 26 rannych wskutek zmasowanego ataku Rosji na Kijów
Co najmniej trzy osoby zginęły, a 26 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku sił rosyjskich z użyciem dronów i rakiet na Kijów - przekazał mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć.
Według wstępnych informacji w stolicy zginęły trzy osoby. Informacje są weryfikowane, ponieważ ratownicy nie mogą jeszcze wydobyć ciał. Poszkodowanych zostało 26 mieszkańców miasta, w tym dwoje dzieci w wieku siedmiu i 10 lat. Dziewięć osób trafiło do szpitala, m.in. kobieta w ciąży. Pozostałym udzielono pomocy na miejscu lub w trybie ambulatoryjnym
— napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.
Wcześniej Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) informowała, że wojska rosyjskie zabiły jedną osobę.
Jedna osoba zginęła, co najmniej 24 zostały ranne w wyniku ataku Rosji. Ponad 40 osób uratowały jednostki DSNS
— przekazano w komunikacie.
Według DSNS w dzielnicy Podolskiej siły rosyjskie trafiły w wysokościowiec na poziomie 15. piętra, uratowano 13 osób. W dzielnicy Dnieprowskiej ugaszono pożar dwóch mieszkań w pięciopiętrowym budynku i uratowano 17 osób. W dzielnicy Darnyckiej ogień wybuchł na terenie szkoły.
W dzielnicy Desniańskiej wybuchł pożar w wieżowcu na poziomie 7. piętra. Pożar został opanowany, podczas gaszenia pożaru i akcji ratowniczej uratowano dziewięć osób, kolejne 50 ewakuowano. W dzielnicy Sołomiańskiej doszło do pożaru dachu i piątego piętra budynku mieszkalnego, podczas akcji gaśniczej uratowano 20 osób.
Trafienia w budynki mieszkalne i wielopiętrowe odnotowano ponadto w kilku innych dzielnicach miasta: Swiatoszyńskiej, Hołosijiwskiej, Szewczenkowskiej i Obołońskiej.
05:33. W Estonii odwołano koncert amerykańskiej grupy muzycznej Limp Bizkit
W Tallinnie odwołano koncert amerykańskiej grupy muzycznej Limp Bizkit z powodu postawy jej lidera, Freda Drusta, popierającego Putina i rosyjską napaść na Ukrainę.
Koncert Limp Bizkit miał odbyć się w Tallinnie wiosną 2026 r., ale został odwołany z powodu prorosyjskich komentarzy lidera grupy Freda Drusta, tydzień po tym jak został ogłoszony jego termin - podało radio ERR.
W Estonii nie ma miejsca dla zwolenników państwa agresora
— oświadczył resort spraw zagranicznych.
Estońskie media przypomniały, że wokalista zespołu publicznie popiera Rosję i jej działania zbrojne. Po nielegalnej aneksji Krymu w 2014 r., Durst chwalił Putina jako człowieka o jasnych zasadach moralnych, a także wyraził chęć zamieszkania na Krymie. Pojawił się również na scenie z flagą z napisem „Krym=Rosja”. W mediach społecznościowych nie kryje tęsknoty za rosyjskimi fanami.
Szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna oświadczył, że „ci, którzy usprawiedliwiają agresję Rosji, nie powinni czerpać dochodów w Estonii i nie mają miejsca na krajowej scenie”. Powtórzył, że Rosja jest agresorem a Krym jest pod rosyjską okupacją.
03:20. Ukraina zaatakowała port w Noworosyjsku
Ukraiński atak drona w piątek rano uszkodził trzy budynki mieszkalne, skład ropy naftowej i konstrukcje nadbrzeżne w porcie w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, poinformowało dowództwo rosyjskiej armii w obwodzie krasnodarskim, przekazał Reuters.
Dowództwo operacyjne obwodu krasnodarskiego, w Telegramie, poinformowało, że odłamki drona uderzyły w trzy mieszkania, wybijając okna, ale nie powodując obrażeń ludzi.
Poinformowało również, że atak uszkodził skład ropy naftowej w kompleksie przeładunkowym, a także konstrukcje nadbrzeżne, nie podając dalszych szczegółów, przekazał Reuters.
Armia ukraińska nie skomentowała tych informacji.
01:11. Zmasowany atak Rosji na Kijów, dwie ofiary śmiertelne
Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany, połączony atak na Kijów, używając rakiet balistycznych i dronów uderzeniowych. Według wstępnych danych, trafione zostały budynki mieszkalne, są dwie ofiary śmiertelne i kilku rannych.
Mer miasta Witalij Kliczko Kijów powiedział że według wstępnych informacji, odłamki drona uderzyły w 5-piętrowy budynek mieszkalny. Zgłosił również pożar w dzielnicy darnickiej i dodał, że „służby ratunkowe jadą na miejsce zdarzenia” pod zmasowanym atakiem rakietowym i dronów. Zgłoszono również pożar budynku mieszkalnego w dzielnicy Padół. Mer dodał, że informacje na temat skali zniszczeń i ewentualnych ofiar są obecnie ustalane.
Atak poprzedziło ogłoszenie alarmu powietrznego na szeroką skalę na terenie całej Ukrainy z powodu startu rosyjskich myśliwców MiG-31K – nośników pocisków Kindżał – oraz dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych.
Tuż po północy ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegły o ruchu szybkich celów w kierunku Kijowa. Wojsko poinformowało o wystrzeleniu pocisków balistycznych z obwodu briańskiego Federacji Rosyjskiej w kierunku stolicy Ukrainy.
00:01. B. szef brytyjskiego wywiadu dla Bloomberga: Putin nie zamierza zawierać pokoju z Ukrainą
Rosyjski przywódca Władimir Putin nie zamierza zawierać pokoju z Ukrainą, o czym świadczą najnowsze analizy wywiadowcze – oznajmił były szef wywiadu brytyjskiego Richard Moore w rozmowie z agencją Bloomberg.
Moore, który odszedł ze stanowiska szefa MI6 we wrześniu br., wyraził przekonanie, że osiągnięcie porozumienia, na jakim zależy prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, będzie wymagać dalszej perswazji względem Putina.
W obecnych warunkach – a opieram się na danych wywiadowczych, do których miałem dostęp kilka tygodni temu – on nie jest gotów do porozumienia. Moim zdaniem trzeba na niego wywrzeć większą presję, aby był
— powiedział Moore.
Jak zaznaczył, dane wywiadowcze wskazują, że dla Putina „nie jest to kwestia czysto terytorialna”, tylko chodzi mu o „dominację i przeobrażenie Ukrainy w coś przypominającego jej sąsiada, Białoruś”.
Moore powiedział, że zauważył w administracji prezydenta Trumpa „ewolucję myślenia” o Putinie.
Ewidentnie Putin próbuje nas ograć. Jest oficerem wywiadu. Znam ten typ. Usiłuje nas wmanewrować w miejsce, które jest wygodne dla niego, a my musimy go przyszpilić i nie dopuścić do tych manewrów
— zaznaczył.
W jego opinii jeśli Zachód nie pomoże Ukrainie wygrać, może to mieć konsekwencje w sferze polityki Chin, których przywódca Xi Jinping „bardzo uważnie” śledzi reakcje sojuszników Kijowa.
Istnieje rzeczywiste niebezpieczeństwo, że jeśli (Xi) dostrzeże naszą słabość w kwestii Ukrainy, to wyciągnie wnioski dotyczące własnego postępowania wokół Morza Południowochińskiego i potencjalnie Tajwanu
— ocenił Moore.
Według niego Zachód mógłby zapewnić Ukrainie większe wsparcie, by zmusić Putina do negocjacji.
(Jest potrzebna) większa presja na polu walki. Ukraińcy mają niedokapitalizowany przemysł obronny. Mają potencjał, który uwolniłyby pieniądze
— zaznaczył.
Wyraził też pogląd, że sojusznicy mogliby również posunąć się dalej, np. w zezwalaniu Ukrainie na wykorzystywanie broni dalekiego zasięgu.
I można wywrzeć dużo większą presję na Putina w jego kraju
— dodał.
Nie twierdzę, że to da natychmiastowe rezultaty. Musimy być cierpliwi
— zastrzegł.
