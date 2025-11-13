Trwa 1360. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Piątek, 14 listopada 2025 r.
00:01. B. szef brytyjskiego wywiadu dla Bloomberga: Putin nie zamierza zawierać pokoju z Ukrainą
Rosyjski przywódca Władimir Putin nie zamierza zawierać pokoju z Ukrainą, o czym świadczą najnowsze analizy wywiadowcze – oznajmił były szef wywiadu brytyjskiego Richard Moore w rozmowie z agencją Bloomberg.
Moore, który odszedł ze stanowiska szefa MI6 we wrześniu br., wyraził przekonanie, że osiągnięcie porozumienia, na jakim zależy prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, będzie wymagać dalszej perswazji względem Putina.
W obecnych warunkach – a opieram się na danych wywiadowczych, do których miałem dostęp kilka tygodni temu – on nie jest gotów do porozumienia. Moim zdaniem trzeba na niego wywrzeć większą presję, aby był
— powiedział Moore.
Jak zaznaczył, dane wywiadowcze wskazują, że dla Putina „nie jest to kwestia czysto terytorialna”, tylko chodzi mu o „dominację i przeobrażenie Ukrainy w coś przypominającego jej sąsiada, Białoruś”.
Moore powiedział, że zauważył w administracji prezydenta Trumpa „ewolucję myślenia” o Putinie.
Ewidentnie Putin próbuje nas ograć. Jest oficerem wywiadu. Znam ten typ. Usiłuje nas wmanewrować w miejsce, które jest wygodne dla niego, a my musimy go przyszpilić i nie dopuścić do tych manewrów
— zaznaczył.
W jego opinii jeśli Zachód nie pomoże Ukrainie wygrać, może to mieć konsekwencje w sferze polityki Chin, których przywódca Xi Jinping „bardzo uważnie” śledzi reakcje sojuszników Kijowa.
Istnieje rzeczywiste niebezpieczeństwo, że jeśli (Xi) dostrzeże naszą słabość w kwestii Ukrainy, to wyciągnie wnioski dotyczące własnego postępowania wokół Morza Południowochińskiego i potencjalnie Tajwanu
— ocenił Moore.
Według niego Zachód mógłby zapewnić Ukrainie większe wsparcie, by zmusić Putina do negocjacji.
(Jest potrzebna) większa presja na polu walki. Ukraińcy mają niedokapitalizowany przemysł obronny. Mają potencjał, który uwolniłyby pieniądze
— zaznaczył.
Wyraził też pogląd, że sojusznicy mogliby również posunąć się dalej, np. w zezwalaniu Ukrainie na wykorzystywanie broni dalekiego zasięgu.
I można wywrzeć dużo większą presję na Putina w jego kraju
— dodał.
Nie twierdzę, że to da natychmiastowe rezultaty. Musimy być cierpliwi
— zastrzegł.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/745664-relacja-1360-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.