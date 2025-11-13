Niemiecka minister pracy Baerbel Bas zapowiedziała, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Niemiec po 1 kwietnia 2025 roku, będą mogli uzyskać świadczenia przysługujące osobom ubiegającym się o azyl, ale już nie zasiłek dla bezrobotnych (Buergergeld).
Dotychczas wszyscy uchodźcy z Ukrainy mieli prawo, po wykazaniu potrzeby, do pobierania zasiłku dla niepracujących. Po zmianie przepisów obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Niemiec po 1 kwietnia, przysługiwać będzie tylko niższe świadczenie dla osób ubiegających się o azyl.
Nowe przepisy w Niemczech
Nowe przepisy, zapowiedziane przez Bas, zostały przewidziane w umowie koalicyjnej, a optował za nimi przede wszystkim chadecki blok CDU/CSU, licząc na wygenerowanie oszczędności. Sama Bas, reprezentująca socjaldemokratyczną SPD, jest przeciwna zmianie prawa, ale zapowiedziała, że przeprowadzi reformę.
Oczekuje się, że do zmiany przepisów dojdzie w drugiej połowie listopada.
Do pobierania Buergergeld uprawnione są osoby posiadające niewielkie dochody z pracy lub niemające ich wcale.
tt/PAP
