Koniec z przywilejami. Ukraińcy przybyli do Niemiec po 1 kwietnia nie dostaną zasiłku dla bezrobotnych. To efekt umowy koalicyjnej

Niemiecka minister pracy Baerbel Bas zapowiedziała, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Niemiec po 1 kwietnia 2025 roku, będą mogli uzyskać świadczenia przysługujące osobom ubiegającym się o azyl, ale już nie zasiłek dla bezrobotnych (Buergergeld).

Dotychczas wszyscy uchodźcy z Ukrainy mieli prawo, po wykazaniu potrzeby, do pobierania zasiłku dla niepracujących. Po zmianie przepisów obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Niemiec po 1 kwietnia, przysługiwać będzie tylko niższe świadczenie dla osób ubiegających się o azyl.

Nowe przepisy w Niemczech

Nowe przepisy, zapowiedziane przez Bas, zostały przewidziane w umowie koalicyjnej, a optował za nimi przede wszystkim chadecki blok CDU/CSU, licząc na wygenerowanie oszczędności. Sama Bas, reprezentująca socjaldemokratyczną SPD, jest przeciwna zmianie prawa, ale zapowiedziała, że przeprowadzi reformę.

Oczekuje się, że do zmiany przepisów dojdzie w drugiej połowie listopada.

Do pobierania Buergergeld uprawnione są osoby posiadające niewielkie dochody z pracy lub niemające ich wcale.

tt/PAP

