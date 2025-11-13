Wołodymyr Zełenski nałożył sankcje na dwóch obywateli Izraela. Jeden z nich to jego były bliski współpracownik

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nałożył sankcje na swojego bliskiego współpracownika, Tymura Mindicza, a także Ołeksandra Cukermana, których nazwiska pojawiają się w śledztwie dotyczącym korupcji w spółce Enerhoatom. Obaj są obywatelami Izraela.

Zełenski podpisał rozporządzenie Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy o wprowadzeniu specjalnych personalnych sankcji ekonomicznych i innych środków wobec dwóch obywateli Izraela – Tymura Mindicza i Ołeksandra Cukermana

— poinformowała ukraińska agencja informacyjna Interfax-Ukraina.

Odpowiedni dokument został już opublikowany przez biuro (kancelarię) prezydenta Ukrainy.

Blokada aktywów finansowych

Osoby objęte sankcjami będą m.in. pozbawione nagród państwowych, a ich aktywa finansowe zostaną zablokowane na trzy lata.

Obaj wskazani obywatele Izraela figurują w śledztwie, jakie prowadzi Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU) w odniesieniu do procederów korupcyjnych w spółce Enerhoatom, będącej operatorem ukraińskich elektrowni atomowych. Wartość zdefraudowanych środków finansowych jest oceniana na co najmniej 100 mln dolarów.

Mindicz jest współzałożycielem studia Kwartał 95 i byłym bliskim współpracownikiem Wołodymyra Zełenskiego.

tt/PAP

