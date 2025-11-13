Prezydent Zełenski ostrzega: Rosja szykuje się do dużej wojny w Europie. Szykuje się do niej tak, aby była gotowa w 2029 lub 2030 r.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja może rozpocząć dużą wojnę w Europie w 2029 lub 2030 r. „Dlatego tak ważne jest, by myśleć teraz o tym, jak zatrzymać rosyjskie wojska na Ukrainie” - podkreślił szef państwa.

Powinniśmy przyznać, że oni (Rosjanie – PAP) chcą dużej wojny. Szykują się do niej tak, aby być gotowymi w 2029 lub 2030 r. i w tym czasie zacząć taką wojnę na kontynencie europejskim

— napisał w Zełenski w komunikatorze Telegram.

Jak zatrzymać Rosję na Ukrainie?

Dodał, że jest duże wyzwanie, dlatego należy już teraz myśleć o tym, jak zatrzymać Rosję na Ukrainie. Zdaniem ukraińskiego prezydenta konieczne są silniejsze naciski na Moskwę - tym bardziej że sytuacja na polu walki nie wskazuje na to, żeby Rosjanie chcieli się zatrzymać, a ich przemysł zbrojeniowy zwiększa produkcję.

Należy zrobić wszystko, aby zmniejszyć ich możliwości. Nie dawać im pieniędzy (…) i nie dawać im broni

— napisał Zełenski.

Odnosząc się do kwestii zamrożonych rosyjskich aktywów, Zełenski wyraził pogląd, że ich przekazanie Kijowowi byłoby „wielką stratą dla Putina i ludzi z jego otoczenia”.

tt/PAP

