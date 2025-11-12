Trwa 1359. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Czwartek, 13 listopada 2025 r.
00:01. Rubio: Pracujemy nad zachęceniem Rosji do bezpośredniego kontaktu z Ukrainą
Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował w środę, że spotkał się w Kanadzie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą. Podkreślił, że USA pracują z partnerami, by zachęcić Rosję do bezpośredniego kontaktu z Ukrainą na rzecz trwałego pokoju.
Spotkałem się z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybihą i moimi odpowiednikami z G7, by omówić sposoby wzmocnienia ukraińskiej obrony i zakończenia tego krwawego konfliktu
– napisał Rubio w platformie X. Szefowie dyplomacji spotkali się podczas sesji G7 w Kanadzie.
Stany Zjednoczone nadal niezłomnie współpracują z naszymi partnerami, by zachęcić Rosję do prowadzenia działań dyplomatycznych i bezpośredniego kontaktowania się z Ukrainą na rzecz długookresowego i trwałego pokoju
— dodał.
Sybiha ze swej strony napisał na X, że Ukraina docenia podejmowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa działania na rzecz pokoju oraz bardzo skuteczne sankcje energetyczne nałożone na Rosję.
