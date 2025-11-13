Prorosyjscy hakerzy określający się jako NoName057(16) przyznali się do ataku na strony internetowe pięciu duńskich gmin. Ta sama grupa zakłóciła kilka dni temu działalność cyfrową innych publicznych podmiotów, w tym państwowych kolei.
Sprawcy oświadczyli na platformie X, że „kontynuują spacer po Danii”. Wymienili, że zdołali przeciążyć strony takich gmin jak Ishoej, Tarnby, Gentofte, Roedovre oraz Rudersdal pod Kopenhagą. Ucierpiały również dwie firmy - telekomunikacyjna oraz wydawnictwo.
Ta sama grupa w sobotę dokonała ataku na serwis internetowy gminy Vejle na Półwyspie Jutlandzkim, kilku innych urzędów, a także portalu duńskich kolei państwowych DSB.
Zaledwie pod koniec ubiegłego tygodnia trzy duńskie agencje, w tym cywilne i wojskowe służby specjalne wydały komunikat, w którym ostrzegły przed ryzykiem ataków hakerskich ze strony prorosyjskich grup. Ich wzmożona działalność ma mieć związek z zaplanowanymi na 18 listopada w Danii wyborami do rad gmin i regionów. Jednocześnie, jak oceniono, cyberataki mają wywołać niepokój, ale nie wpłyną na przebieg głosowania czy ustalenie wyników.
Kolejne ataki!
Minister Danii ds. bezpieczeństwa społecznego i gotowości Torsten Schack Pedersen przyznał w środę, że „należy spodziewać się kolejnych ataków ze strony prorosyjskich grup”.
Dobrze zrobiliśmy, że nie wprowadziliśmy cyfrowych wyborów, a zachowaliśmy karty do głosowania
— przyznał Schack Pedersen.
Według Europolu działający na rzecz Rosji cyberprzestępcy z grupy NoName057(16) obrali sobie za cel przede wszystkim Ukrainę, a także państwa wspierające ten kraj walczący z rosyjskim najeźdźcą, w tym Danię.
