PILNE! WIDEO

Tragiczny wypadek w Peru. Autokar runął w przepaść pod miastem Arequipa. Zginęło przynajmniej 37 pasażerów. Trwa akcja ratunkowa

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Arequipa / autor: wikimedia.commons: Per Arne Slotte/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/X
Arequipa / autor: wikimedia.commons: Per Arne Slotte/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/X

Co najmniej 37 osób zginęło na południu Peru w wypadku autokaru międzymiastowego, który zderzył się z ciężarówką, a następnie stoczył się w 200-metrową przepaść - podało peruwiańskie radio RPP. Rannych zostało 13 pasażerów pojazdu.

Do wypadku doszło około północy czasu miejscowego, w nocy z wtorku na środę, w pobliżu Arequipy - drugiego co do wielkości miasta w kraju.

Według peruwiańskich mediów, w autokarze znajdowało się około 50 osób. Pojazd jechał peruwiańskim odcinkiem Drogi Panamerykańskiej, z nadmorskiej miejscowości Chala do Arequipy.

Wiele ofiar

Peruwiańskie media początkowo informowały o 17 ofiarach śmiertelnych, ale później Walther Oporto, regionalny dyrektor służby zdrowia z Arequipy, powiedział, że 36 osób zginęło na miejscu, a jedna zmarła w szpitalu. Zastrzegł, że liczba ofiar nie jest ostateczna.

Na miejscu zdarzenia wciąż trwa akcja ratunkowa. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyny wypadku.

CZYTAJ TEŻ: Blisko 2 tys. osób, w tym Polaków, ewakuowano z Machu Picchu. To efekt protestu, który przerodził się w starcia z policją

maz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych