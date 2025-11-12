„Rosyjska armia rozmieszcza w Pokrowsku w obwodzie donieckim uzbrojenie i sprzęt wojskowy, wykorzystując w tym celu trudne warunki pogodowe; w mieście toczą się zacięte walki” - przekazały media z Ukrainy. „Przeciwnik chce zdobyć Pokrowsk do 15 grudnia; sytuacja jest bardzo trudna, lecz wciąż pod kontrolą” - zapewnia strona ukraińska.
Rosjanie od 6 listopada wprowadzają do Pokrowska sprzęt – motocykle, pickupy – i rozmieszczają tam swoje moździerze. Miasto znajduje się w „okrążeniu dronów”. Próby jego „oczyszczenia” przez ukraińskie jednostki specjalne były spóźnione i nie zmieniły układu sił w mieście - przyznał portal Ukrainska Prawda.
Co się dzieje?
Pierwsza wzmianka o wjeździe Rosjan do miasta na wojskowym pickupie, a nie pieszo – jak zdarzało się to wcześniej – pojawiła się na kanale ukraińskiego oddziału Hostri Kartuzy na Telegramie. Na krótkim nagraniu można było dostrzec, jak rosyjscy żołnierze usuwają zapory inżynieryjne i posuwają się dalej w głąb miasta.
Zdaniem Ukrainskiej Prawdy Rosjanom sprzyja obecnie pogoda. Nad Pokrowskiem utrzymuje się gęsta mgła, która uniemożliwia prowadzenie rozpoznania przy pomocy dronów. Rosjanie wprowadzili do miasta swoje moździerze i ostrzeliwują pozycje ukraińskich operatorów dronów. Zorganizowanie obserwacji nad miastem jest więc bardzo trudne - ocenił portal.
10 listopada w sieciach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak Rosjanie wjeżdżają do miasta całą kolumną motocykli i samochodów, a także poruszają się pieszo – i nikt nie próbuje ich zatrzymać. Autentyczność nagrania potwierdziło Ukrainskiej Prawdzie kilku rozmówców. Wideo zostało zarejestrowane na południowych obrzeżach miasta – od strony wsi Nowopawliwka i wyjazdu w kierunku Sełydowego. Według źródeł Ukrainskiej Prawdy podejmowano próby ostrzelania tej kolumny, jednak ze względu na gęstą mgłę było to niezwykle trudne.
Front wojny
W ocenie portalu RBK-Ukraina najtrudniejszym odcinkiem frontu w obwodzie donieckim jest obecnie aglomeracja pokrowsko-myrnohradzka. Przez kilka miesięcy z rzędu armia rosyjska wysyłała tam swoje małe grupy piechoty, próbując wykryć słabe punkty w obronie miasta. Według szacunków przedstawionych przez ukraińskich wojskowych w rozmowie z RBK-Ukraina, w Pokrowsku może przebywać obecnie od 300 do 500 rosyjskich żołnierzy.
W Pokrowsku nasi żołnierze są dosłownie wymieszani z Rosjanami. Walki toczą się głównie przy użyciu dronów. W Myrnohradzie nasi chłopcy utrzymują pozycje. Choć Rosjanie nie naciskają bezpośrednio na samo miasto – wiedzą, że łatwiej im będzie przebić się przez flanki i zamknąć okrążenie. Wtedy zdobędą Myrnohrad bez poważniejszych walk
— powiedział jeden z rozmówców portalu RBK-Ukraina.
Jeśli chodzi o aktualne strefy kontrolowane przez Ukraińców i Rosjan w Pokrowsku, to – według kilku źródeł redakcji i obserwatorów OSINT – wygląda to następująco: południowa i południowo-zachodnia część miasta znajduje się pod kontrolą wojsk rosyjskich, część centralna wokół linii kolejowej - to tzw. szara strefa, natomiast północna część miasta pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy.
Plany Rosjan
Według źródeł RBK-Ukraina w ukraińskiej armii, Rosjanie chcą zdobyć Pokrowsk do 15 grudnia – jest to ich kolejny nowy „deadline”. Zdaniem portalu Ukraińcy mają szansę utrzymać aglomerację do końca roku, o ile nie wydarzy się coś „nieoczekiwanego”, np. jeśli któryś z batalionów nie wycofa się ze swoich pozycji lub jeśli Rosjanie nie wyślą tam znaczących posiłków.
Sytuacja jest tam bardzo trudna, ale nastąpiła reakcja. Prezydent (Wołodymyr Zełenski), podczas posiedzenia sztabu, wydał polecenie, by opanować sytuację w Pokrowsku do 10 listopada, a w Kupiańsku – do 15 listopada. Wskazówka była jasna: należy podjąć działania, by nie dopuścić do dalszego postępu Rosjan ani do okrążenia naszych wojsk
— powiedział anonimowo dla RBK-Ukraina jeden z dobrze poinformowanych rozmówców w armii.
Źródło portalu zaznaczyło, że w związku z trudną sytuacją do Pokrowska ściągnięto „niemal wszystkich”, a naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski, osobiście zajmuje się sytuacją na tym odcinku frontu. „Dlatego kwestia wycofania się stamtąd w ogóle nie jest obecnie rozważana. W Kupiańsku sytuacja wygląda gorzej niż w Pokrowsku, ponieważ cała uwaga skupiona jest teraz właśnie na Pokrowsku” – dodało źródło.
Zełenski alarmuje
Wcześniej prezydent Zełenski przekazał, że najwięcej uwagi poświęcono obecnie kierunkowi pokrowskiemu i obwodowi zaporoskiemu, gdzie Rosjanie zwiększają liczbę i skalę ataków.
Sytuacja jest tam trudna, zwłaszcza ze względu na warunki pogodowe, które sprzyjają natarciom. Ale nadal niszczymy okupanta
— zapewnił szef państwa.
