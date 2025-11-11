Trwa 1358. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Środa, 12 listopada 2025 r.
10:22. Atak na Konstantynówkę. Są ranni
Rosjanie ranili dwóch mieszkańców obwodu donieckiego – poinformował szef Donieckiej Administracji Obwodowej, Wadym Filaszkin. Do ataku doszło w Konstantynówce.
Filaszkin zaznaczył, że ogólna liczba ofiar rosyjskiej agresji w obwodzie donieckim to 3732 zabitych i 8442 rannych. Nie obejmuje ona Mariupola i Wołnowachy.
10:01. Brak prądu w Chersoniu
W trzech dzielnicach Chersonia nie ma prądu, w związku z sytuacją awaryjną - informuje chersońska rada miejska. W mieście nie kursują tramwaje i trolejbusy, mogą pojawić się przerwy w dostawie wody.
09:45. Zełenski o akcji dronowej
Wołodymyr Zełenski informuje o skutecznym wykorzystaniu dronów przechwytujących przez ukraińską armię. Na zamieszczonym nagraniu widać ataki dronów przechwytujących na rosyjskie drony-kamikadze.
09:23. Ćwiczenia obrony powietrznej z udziałem Brytyjczyków i Szwedów
Na zachodnim wybrzeżu Finlandii, nad Zatoką Botnicką, rozpoczęły się wczoraj najważniejsze w tym roku ćwiczenia obrony powietrznej. Uczestniczy w nich ponad 1,3 tys. żołnierzy oraz 400 pojazdów, 20 samolotów, dwa śmigłowce oraz drony. Zaangażowane są także jednostki z Wielkiej Brytanii oraz Szwecji.
Celem międzynarodowych ćwiczeń jest rozwijanie kompatybilności i metod operacyjnych obrony powietrznej razem z sojusznikami - przekazały siły zbrojne.
Ćwiczenia rozpoczęły się na poligonie na półwyspie w okolicach Kokkola (ok. 180 km na północ od Vaasa), a strefa zagrożenia, ze względu na ostrzał z dział przeciwlotniczych, sięga ok. 50 km w głąb Zatoki Botnickiej.
09:00. W Rosji powstały wojska dronowe
W Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej utworzono Wojska Systemów Bezzałogowych - donoszą rosyjskie media. Zastępca dowódcy nowego rodzaju wojsk, płk Siergiej Isztuganow, powiedział „Komsomolskiej Prawdzie”, że określono strukturę, wyznaczono dowódcę oraz utworzono organy dowodzenia na wszystkich szczeblach, a także jednostki.
08:15. Władze Portugalii wzywają Ukraińców i Białorusinów do opuszczenia kraju
Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wezwała w Lizbonie rząd Portugalii premiera Luisa Montenegro do powstrzymania procesu wydalania z tego kraju oponentów przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki.
Białoruska polityk uczestnicząca w międzynarodowym forum technologicznym Web Summit odbywającym się w Lizbonie zaapelowała do portugalskiego rządu o wspieranie dysydentów politycznych z Białorusi oraz o stwarzanie im warunków do bezpiecznego życia na obczyźnie.
Białorusini, którzy dotarli do Portugalii jako uciekinierzy wojenni z ogarniętej wojną Ukrainy, są teraz zmuszani do wyjazdu (…) i grozi im deportacja, która naraża ich życie na niebezpieczeństwo
— wyjaśniła Cichanouska, dodając, że powrót na Białoruś przyniesie im prześladowania przez miejscowy reżim.
Według lizbońskich mediów od sierpnia podlegli MSW Portugalii urzędnicy wysyłają do żyjących w tym kraju białoruskich opozycjonistów przybyłych z Ukrainy po wybuchu wojny w 2022 r. listy, wzywając do opuszczenia portugalskiego terytorium w ciągu 20 dni.
Podobne pisma otrzymują też ukraińscy uciekinierzy wojenni oraz obywatele innych państw świata przybyłych z Ukrainy do Portugalii jako uchodźcy.
Rząd Luisa Montenegro przekazał, że wezwał uciekinierów wojennych z Ukrainy do uzupełnienia informacji w związku ze zmianą ich statusu po utracie ochrony czasowej na portugalskim terytorium. Sprecyzował, że „każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie”.
Władze Portugalii szacują, że po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, z Ukrainy przybyło do Portugalii ponad 65 tys. uchodźców wojennych, z których 60 tys. to Ukraińcy.
07:07. Raport: Zwycięstwo Rosji w Ukrainie oznaczałoby ogromne koszty dla Norwegii i UE
W raporcie Norweski Instytut Stosunków Międzynarodowych (NUPI) oszacował, że zwycięstwo Rosji w wojnie z Ukrainą oznaczałoby dla Norwegii i Unii Europejskiej ogromne koszty - i to nie tylko finansowe. Wydatki na obronność wzrosłyby dwukrotnie, a do Europy mogłoby trafić nawet 10 mln uchodźców.
Analizując skutki wojny w ciągu czterech lat od jej hipotetycznego zakończenia, autorzy ocenili, że w przypadku rosyjskiego zwycięstwa sama Norwegia musiałaby przeznaczyć na obronność, pomoc uchodźcom i działania kryzysowe równowartość 38 - 40 mld euro rocznie, czyli ponad 8 proc. norweskiego PKB i dwukrotnie więcej niż obecnie. Liczba uchodźców z Ukrainy mogłaby wzrosnąć o kolejne 100-150 tys., co kosztowałoby Oslo od 5 do 7 mld euro rocznie.
Zwycięstwo Moskwy byłoby również poważnym obciążeniem dla Unii Europejskiej. Samo zabezpieczenie wschodniej granicy wspólnoty wymagałoby 425 mld euro, a wzmocnienie państw bałtyckich i północnej Europy kolejnych 250 mld euro.
06:38. MSZ: 13 mln funtów pomocy na naprawę ukraińskiego sektora energetycznego
Brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych ogłosiło we wtorek, że przeznaczy 13 mln funtów na pomoc w naprawie ukraińskiego sektora energetycznego. Ponadto Wielka Brytania zapowiedziała wprowadzenie zakazu transportu i związanych z nich usług dla statków przewożących rosyjski gaz skroplony (LNG).
Podczas szczytu szefów dyplomacji państw G7, który odbywa się w Niagara-on-the-Lake w Kanadzie, brytyjska ministra Yvette Cooper powiedziała, że „(rosyjski przywódca Władimir) Putin próbuje pogrążyć Ukrainę w ciemności i mrozie, gdy zbliża się zima. Te tchórzliwe ataki są nie tylko wymierzone w bezpieczeństwo Ukrainy, ale także stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa gospodarczego, stabilności i wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii”.
Bezpieczeństwo Ukrainy to nasze bezpieczeństwo i dlatego tutaj, podczas szczytu G7, stoimy razem jako najbliżsi partnerzy, aby wspierać Ukrainę i stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoi dziś świat
— stwierdziła Cooper.
00:01. Armia rosyjska zajęła trzy miejscowości w obwodzie zaporoskim
W obwodzie zaporoskim wojska rosyjskie, wykorzystując gęstą mgłę i przewagę liczebną, posunęły się naprzód w rejonach Ołeksandriwki i Hulajpola, zdobywając trzy miejscowości podczas zaciętych walk - przekazał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski.
Agresor zwiększył również aktywność w obwodzie zaporoskim. Wykorzystuje do infiltracji między naszymi pozycjami warunki pogodowe – gęstą mgłę. Znacznie pogorszyła się sytuacja w rejonach Ołeksandriwki i Hulajpola, gdzie wróg, wykorzystując przewagę liczebną sił i środków, w trakcie zaciętych walk posunął się naprzód i zdobył trzy miejscowości
— stwierdził Syrski w komunikatorze Telegram.
Dowódca zaznaczył, że żołnierze Grupy Wojsk „Południe” toczą ciężkie walki o miejscowości Riwnopillia i Jabłukowe w obwodzie zaporoskim.
Podejmowane są odpowiednie działania wspierające. Połączonym ogniem zadano agresorowi znaczne straty
— dodał.
Według Syrskiego każdy metr ukraińskiej ziemi kosztuje Rosję setki istnień ludzkich. W strefie operacyjnej Grupy Wojsk „Południe” w ciągu ostatnich trzech dni rosyjscy wojskowi stracili około 800 osób i ponad sto sztuk różnego sprzętu wojskowego.
Siły obrony Ukrainy nadal działają zgodnie z zasadą aktywnej obrony. W trudnych warunkach przewagi przeciwnika ukraińskie jednostki odpierają ataki na większości kierunków i kontynuują działania poszukiwawczo-uderzeniowe na określonych obszarach.
Zdaniem dowódcy armia rosyjska jest obecnie najbardziej aktywna na kierunku Pokrowskim.
Dzisiaj około 40 procent walk miało miejsce właśnie tam. Wróg ponosi tam stałe znaczne straty
— wyjaśnił.
Wcześniej we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że najwięcej uwagi poświęcono obecnie kierunkowi pokrowskiemu i obwodowi zaporoskiemu, gdzie Rosjanie zwiększają liczbę i skalę ataków.
Sytuacja jest tam trudna, zwłaszcza ze względu na warunki pogodowe, które sprzyjają atakom. Ale nadal niszczymy okupanta
— napisał prezydent w komunikatorze Telegram.
