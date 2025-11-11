TYLKO U NAS

RELACJA. 1358. dzień wojny na Ukrainie. Rosjanie zajęli trzy miejscowości w obwodzie zaporoskim. Zacięte walki na kierunku Pokrowskim

Trwa 1358. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Środa, 12 listopada 2025 r.

00:01. Armia rosyjska zajęła trzy miejscowości w obwodzie zaporoskim

W obwodzie zaporoskim wojska rosyjskie, wykorzystując gęstą mgłę i przewagę liczebną, posunęły się naprzód w rejonach Ołeksandriwki i Hulajpola, zdobywając trzy miejscowości podczas zaciętych walk - przekazał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski.

Agresor zwiększył również aktywność w obwodzie zaporoskim. Wykorzystuje do infiltracji między naszymi pozycjami warunki pogodowe – gęstą mgłę. Znacznie pogorszyła się sytuacja w rejonach Ołeksandriwki i Hulajpola, gdzie wróg, wykorzystując przewagę liczebną sił i środków, w trakcie zaciętych walk posunął się naprzód i zdobył trzy miejscowości

— stwierdził Syrski w komunikatorze Telegram.

Dowódca zaznaczył, że żołnierze Grupy Wojsk „Południe” toczą ciężkie walki o miejscowości Riwnopillia i Jabłukowe w obwodzie zaporoskim.

Podejmowane są odpowiednie działania wspierające. Połączonym ogniem zadano agresorowi znaczne straty

— dodał.

Według Syrskiego każdy metr ukraińskiej ziemi kosztuje Rosję setki istnień ludzkich. W strefie operacyjnej Grupy Wojsk „Południe” w ciągu ostatnich trzech dni rosyjscy wojskowi stracili około 800 osób i ponad sto sztuk różnego sprzętu wojskowego.

Siły obrony Ukrainy nadal działają zgodnie z zasadą aktywnej obrony. W trudnych warunkach przewagi przeciwnika ukraińskie jednostki odpierają ataki na większości kierunków i kontynuują działania poszukiwawczo-uderzeniowe na określonych obszarach.

Zdaniem dowódcy armia rosyjska jest obecnie najbardziej aktywna na kierunku Pokrowskim.

Dzisiaj około 40 procent walk miało miejsce właśnie tam. Wróg ponosi tam stałe znaczne straty

— wyjaśnił.

Wcześniej we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że najwięcej uwagi poświęcono obecnie kierunkowi pokrowskiemu i obwodowi zaporoskiemu, gdzie Rosjanie zwiększają liczbę i skalę ataków.

Sytuacja jest tam trudna, zwłaszcza ze względu na warunki pogodowe, które sprzyjają atakom. Ale nadal niszczymy okupanta

— napisał prezydent w komunikatorze Telegram.

red/PAP/Facebook/X

