Trwa 1358. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Środa, 12 listopada 2025 r.
00:01. Armia rosyjska zajęła trzy miejscowości w obwodzie zaporoskim
W obwodzie zaporoskim wojska rosyjskie, wykorzystując gęstą mgłę i przewagę liczebną, posunęły się naprzód w rejonach Ołeksandriwki i Hulajpola, zdobywając trzy miejscowości podczas zaciętych walk - przekazał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski.
Agresor zwiększył również aktywność w obwodzie zaporoskim. Wykorzystuje do infiltracji między naszymi pozycjami warunki pogodowe – gęstą mgłę. Znacznie pogorszyła się sytuacja w rejonach Ołeksandriwki i Hulajpola, gdzie wróg, wykorzystując przewagę liczebną sił i środków, w trakcie zaciętych walk posunął się naprzód i zdobył trzy miejscowości
— stwierdził Syrski w komunikatorze Telegram.
Dowódca zaznaczył, że żołnierze Grupy Wojsk „Południe” toczą ciężkie walki o miejscowości Riwnopillia i Jabłukowe w obwodzie zaporoskim.
Podejmowane są odpowiednie działania wspierające. Połączonym ogniem zadano agresorowi znaczne straty
— dodał.
Według Syrskiego każdy metr ukraińskiej ziemi kosztuje Rosję setki istnień ludzkich. W strefie operacyjnej Grupy Wojsk „Południe” w ciągu ostatnich trzech dni rosyjscy wojskowi stracili około 800 osób i ponad sto sztuk różnego sprzętu wojskowego.
Siły obrony Ukrainy nadal działają zgodnie z zasadą aktywnej obrony. W trudnych warunkach przewagi przeciwnika ukraińskie jednostki odpierają ataki na większości kierunków i kontynuują działania poszukiwawczo-uderzeniowe na określonych obszarach.
Zdaniem dowódcy armia rosyjska jest obecnie najbardziej aktywna na kierunku Pokrowskim.
Dzisiaj około 40 procent walk miało miejsce właśnie tam. Wróg ponosi tam stałe znaczne straty
— wyjaśnił.
Wcześniej we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że najwięcej uwagi poświęcono obecnie kierunkowi pokrowskiemu i obwodowi zaporoskiemu, gdzie Rosjanie zwiększają liczbę i skalę ataków.
Sytuacja jest tam trudna, zwłaszcza ze względu na warunki pogodowe, które sprzyjają atakom. Ale nadal niszczymy okupanta
— napisał prezydent w komunikatorze Telegram.
