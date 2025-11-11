Wielka afera korupcyjna wstrząsnęła Ukrainą. Rząd odwołał członków rady nadzorczej Enerhoatomu. "Oczekujemy na wyniki audytu"

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała o odwołaniu rady nadzorczej spółki akcyjnej państwowego operatora elektrowni jądrowych (NAEK) Enerhoatom w związku z aferą korupcyjną w ukraińskiej energetyce. Zapowiedziała, że nowy skład rady ma zostać przedstawiony w ciągu tygodnia.

Dziś podjęto pierwsze decyzje dotyczące ponownego uruchomienia NAEK Enerhoatom. Rząd przedterminowo zakończył uprawnienia rady nadzorczej spółki

— napisała Swyrydenko w komunikatorze Telegram.

Swyrydenko przekazała, że ministerstwo gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa Ukrainy ma w ciągu tygodnia, w konsultacji z partnerami międzynarodowymi, przedstawić rządowi do zatwierdzenia nowy skład rady nadzorczej. Według niej zadaniem nowej rady będzie szybkie odnowienie kierownictwa spółki, przeprowadzenie pełnego audytu oraz udzielenie wszelkiej pomocy organom ścigania w dochodzeniach dotyczących możliwych przypadków korupcji.

Premier zleciła Państwowej Służbie Audytowej przeprowadzenie pilnego audytu Enerhoatomu, w tym w zakresie zamówień publicznych.

Oczekujemy na wyniki audytu w najkrótszym możliwym terminie. Materiały przekażemy organom ścigania i służbom antykorupcyjnym

— dodała.

Wcześniej we wtorek Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) powiadomiło, że w wielkiej aferze korupcyjnej w energetyce podejrzanych jest siedem osób, a pięć osób zatrzymano. NABU udokumentowało, jak członkowie organizacji przestępczej przekazywali pieniądze byłemu wicepremierowi Ukrainy.

Zamieszani w aferę mieli systematycznie pobierać łapówki od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom w wysokości od 10 proc. do 15 proc. wartości kontraktów. NABU i SAP opublikowały część nagrań audio z dochodzenia w tej sprawie. Jak podały, duża operacja antykorupcyjna w sektorze energetycznym trwała 15 miesięcy i obejmowała 1000 godzin nagrań audio.

