Scholz i Merkel na liście śmierci zatrzymanego w Niemczech mężczyzny. Zbierał w darknecie fundusze na nagrody za zabójstwa

Czytaj więcej
Niemiecka prokuratura poinformowała o aresztowaniu w Dortmundzie mężczyzny oskarżonego o nawoływanie do zabijania polityków. Aresztowany ma obywatelstwo niemieckie i polskie - dodano.

Do aresztowania doszło wczoraj w Dortmundzie. 49-letni Martin S. miał w darknecie zabiegać o darowizny w kryptowalutach, z których zamierzał finansować nagrody za zabójstwa. Publikował też instrukcje budowy materiałów wybuchowych.

Lista śmierci”

Według informacji tygodnika „Der Spiegel” aresztowany stworzył „listę śmierci”, na której znajdowało się ponad 20 osób, w tym dwoje byłych niemieckich kanclerzy - Olaf Scholz i Angela Merkel. Publikował też treści ekstremistyczne i rasistowskie oraz propagował teorie spiskowe.

Prokuratura zarzuca mężczyźnie m.in. finansowanie terroryzmu oraz nakłanianie do popełnienia poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu.

