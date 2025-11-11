Niemiecka prokuratura poinformowała o aresztowaniu w Dortmundzie mężczyzny oskarżonego o nawoływanie do zabijania polityków. Aresztowany ma obywatelstwo niemieckie i polskie - dodano.
Do aresztowania doszło wczoraj w Dortmundzie. 49-letni Martin S. miał w darknecie zabiegać o darowizny w kryptowalutach, z których zamierzał finansować nagrody za zabójstwa. Publikował też instrukcje budowy materiałów wybuchowych.
CZYTAJ TAKŻE: Prof. Cenckiewicz w wywiadzie dla „Financial Times”: Rosja wykorzystuje kryptowaluty do płacenia sabotażystom w krajach UE
„Lista śmierci”
Według informacji tygodnika „Der Spiegel” aresztowany stworzył „listę śmierci”, na której znajdowało się ponad 20 osób, w tym dwoje byłych niemieckich kanclerzy - Olaf Scholz i Angela Merkel. Publikował też treści ekstremistyczne i rasistowskie oraz propagował teorie spiskowe.
Prokuratura zarzuca mężczyźnie m.in. finansowanie terroryzmu oraz nakłanianie do popełnienia poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu.
CZYTAJ TAKŻE:
— Steinmeier grozi AfD delegalizacją? „Nie wolno nam wpaść w nową fascynację autorytaryzmem”; „Wrogi stosunek do konstytucji”
— Podejrzany ws. eksplozji Nord Stream prowadzi strajk głodowy we włoskim areszcie. „Naruszają moje prawa jako jeńca wojennego i człowieka”
[— Niemiecki publicysta o polskiej historii. Wybiela nie tylko swój kraj, ale i… Rosję? „Na przemilczaniu przeszłości nie dało się zbudować partnerstwa”
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/745465-zatrzymano-mezczyzne-ktory-wzywal-do-zabojstw-politykow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.