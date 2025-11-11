W poniedziałek wieczorem piłkarz Robert Lewandowski jako pierwszy w historii Polak symbolicznie rozświetlił polskimi barwami narodowymi legendarny nowojorski drapacz chmur Empire State Building. Wyraził dumę z faktu, że jest Polakiem.
„Powinniśmy wszyscy razem świętować naszą niezależność”
Gwiazdor FC Barcelony nazwał wydarzenie w przeddzień Święta Niepodległości wielkim przeżyciem. Jak dodał, jest szczęśliwy, że może uczestniczyć w tej uroczystości.
Jestem dumny, że jestem Polakiem, jestem dumny, że mogę reprezentować nasz kraj niezależnie od tego, gdzie się znajduję, niezależnie od tego, gdzie gram. Zawsze wiem o tym, że robię to dla naszej ojczyzny. (…) Powinniśmy wszyscy razem świętować naszą niezależność. Cieszmy się
— mówił Lewandowski, który przybył do Nowego Jorku z żoną.
Piłkarz dokonał wewnątrz gmachu symbolicznego zapalenia świateł dużej makiety Empire State Building. Na zewnątrz wierzchołek wieżowca automatycznie zapłonął biało-czerwonymi barwami chwilę później, dokładnie o zmierzchu, o godz. 16:42 (22:42 polskiego czasu).
„Nic dziwnego, że jest wzorem do naśladowania”
Konsul generalny RP Mateusz Sakowicz zwrócił uwagę na historyczny wymiar uroczystości.
Po raz pierwszy w historii obywatel Polski ma rozświetlić kultowy Empire State Building
— zaznaczył konsul. Nazwał Lewandowskiego sportowcem najwyższej klasy.
Jego profesjonalizm, etyka pracy i uczciwość są niezrównane
— podkreślił.
Nic dziwnego, że jest wzorem do naśladowania. Jest inspiracją dla milionów młodych ludzi na całym świecie, z których niektórzy są tutaj dzisiaj obecni
— ocenił konsul.
Menedżer ds. nieruchomości w Empire State Realty Trust – firmie zarządzającej m.in. Empire State Building – Robert Pender wręczył Lewandowskiemu pamiątkową statuetkę gmachu. Nawiązał w swym wystąpieniu do polskiego święta, wspominając także o historii naznaczonej rozbiorami naszego kraju i o odzyskaniu niepodległości.
Dla polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych jest to uhonorowaniem wytrwałości, ducha, historii i tożsamości kulturowej narodu. Polskie Święto Niepodległości to nie tylko moment pamięci, ale także świętowanie odporności, jedności i dumy narodowej. Dziś wieczorem nasze kultowe światła rozbłysną na biało i czerwono, aby to święto uczcić
— mówił Pender.
Empire State Building to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie. Zbudowany w 1931 roku, przez wiele lat był najwyższym wieżowcem na świecie. Położony w sercu Manhattanu, stanowi nie tylko atrakcję turystyczną, lecz także siedzibę firm, miejsce licznych wydarzeń kulturalnych i upamiętniających ważne wydarzenia.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/745435-empire-state-building-rozswietlone-polskimi-barwami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.