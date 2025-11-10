Trwa 1357. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 11 listopada 2025 r.
00:01. Słowacka policja umorzyła śledztwo w sprawie przekazania Ukrainie m.in. myśliwców MiG-29
Słowacka policja poinformowała o umorzeniu śledztwa w sprawie przekazania Ukrainie m.in. myśliwców MiG-29 oraz systemu przeciwlotniczego Kub. Decyzję o przekazaniu podjął w 2023 r. poprzedni rząd Słowacji. Obecny gabinet kierowany przez Roberta Fico nie wspiera militarnie Kijowa.
Specjalny zespół śledczy został utworzony w 2024 r. Rozliczenia poprzedniego gabinetu domagali się politycy koalicji, którzy objęli władzę na Słowacji jesienią 2023 r. O niekonstytucyjności decyzji całego rządu Eduarda Hegera oraz ministra Nad’a mówili, jeszcze będąc w opozycji. Po powołaniu zespołu śledczego minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj Esztok stwierdził, że należy podnieść kary za – jak to określał – rozbrojenie słowackiej armii. Krytykowano nie tylko przekazanie samolotów oraz elementu obrony przeciwlotniczej Kub, ale także oddanie Ukrainie systemu S-300.
Według prokuratury nie udało się udowodnić, że przekazanie sprzętu wojskowego Ukrainie spowodowało szkodę dla Słowacji, nie stwierdzono również popełnienia przestępstwa przez członków poprzedniego rządu. Decyzja prokuratury może być zaskarżona i najprawdopodobniej obecny minister obrony Robert Kaliniak skorzysta z tego prawa.
Portal Aktuality.sk napisał w poniedziałek, że pod nadzorem europejskiego prokuratora nadal prowadzone jest śledztwo w sprawie przekazania Ukrainie amunicji. Słowacki Najwyższy Urząd Kontroli stwierdził w zeszłym roku, że przekazaniu materiałów wojskowych Ukrainie wiązało się z uchybieniami proceduralnymi i administracyjnymi.
Od objęcia rządów w 2023 r. gabinet Roberta Ficy sprzeciwia się udzielaniu pomocy wojskowej finansowanej z budżetu państwa, ale jednocześnie popiera dostawy materiałów wojskowych lub techniki wojskowej na zasadach komercyjnych.
