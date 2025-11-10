Legendarny wieżowiec Empire State Building na Manhattanie w Nowym Jorku rozświetli się na biało-czerwono dzisiaj o godz. 22.00 polskiego czasu z okazji Święta Niepodległości Polski, a symbolicznego zapalenia świateł ma dokonać kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej Robert Lewandowski. Wydarzenie zapowiedział konsulat RP.
Ma ono stanowić gest uznania dla polskiej historii i kultury, a także dla milionów Polaków mieszkających w Ameryce. Biało-czerwona iluminacja Empire State Building będzie pierwsza w historii z okazji Święta Niepodległości.
Empire State Building
Empire State Building to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie. Zbudowany w 1931 roku, przez wiele lat był najwyższym wieżowcem globu. Położony w sercu Manhattanu, stanowi nie tylko atrakcję turystyczną, lecz także miejsce licznych wydarzeń kulturalnych i symbolicznych.
Od 1976 roku gmach słynie z tradycji zmiennych iluminacji, które wyrażają wsparcie dla ważnych inicjatyw, świąt narodowych, wydarzeń sportowych czy kampanii społecznych. Dzięki nowoczesnemu systemowi LED na drapaczu chmur można tworzyć spektakularne pokazy świetlne widoczne z wielu zakątków miasta.
Rola Lewandowskiego
Obecność Roberta Lewandowskiego, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu na świecie, nada wydarzeniu szczególny charakter. Po niedzielnym hat-tricku w meczu Barcelony Lewandowski przybywa na uroczystość specjalnie z Hiszpanii.
Nowojorska Polonia ma uczcić obchody Święta Niepodległości wydarzeniami zaplanowanymi m.in. w Konsulacie Generalnym RP oraz w Instytucie Piłsudskiego.
