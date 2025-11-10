Władze Izraela chcą skonfiskować 50 łodzi, należących do flotylli Sumud (GSF), twierdząc, że to organizacja terrorystyczna Hamas pomogła sfinansować i koordynować próby przełamania izraelskiej blokady morskiej Strefy Gazy - poinformował portal Times of Israel.
Prokuratura izraelska stwierdziła we wniosku złożonym w sądzie okręgowym w Hajfie, że „znaczna liczba łodzi” wchodzących w skład flotylli należy do firmy będącej przykrywką dla Hamasu.
16 statków flotylli należało do firmy Neptune Cyber, która zdaniem prokuratury, działa w powiązanej z Hamasem organizacji pozarządowej Palestyńska Konferencja na rzecz Palestyńczyków za Granicą (PCPA).
Śledczym w Izraelu nie udało się dotąd ustalić właścicieli wszystkich jednostek objętych wnioskiem.
Stanowisko Izraela
Zdaniem autorów wniosku Izrael jest uprawniony do przejęcia łodzi na mocy prawa międzynarodowego, które przewiduje, że suwerenne państwa mają prawo przechwytywać i potencjalnie konfiskować statki próbujące naruszyć blokadę morską.
Wysiłek ten był bezprecedensowy pod względem skali i zakresu, ze zorganizowanym planowaniem i scentralizowanym dowództwem, a wszystko to miało na celu rzucenie wyzwania marynarce wojennej i przełamanie blokady morskiej
-– oświadczyła we wniosku prokuratura. Jej zdaniem ruch łodzi „przypominał manewry okrętów wojennych płynących w formacji”.
Akcja humanitarna
GSF deklarowała, że jej celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i przewiezienie tam pomocy humanitarnej, niezbędnej wobec trwającego w eksklawie kryzysu humanitarnego, w tym głodu wywołanego wojną Izraela z palestyńskim Hamasem. Żaden z przechwyconych przez Izrael statków ostatecznie nie dotarł do wybrzeży Strefy Gazy. Marynarka wojenna przechwyciła łodzie, a władze zatrzymały i deportowały aktywistów.
Władze Izraela wielokrotnie oskarżały flotyllę o to, że służy celom Hamasu, i podkreślały, że utrzymują blokadę zgodnie z prawem. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów. Różne organizacje pozarządowe od lat organizują konwoje morskie, które mają przełamać blokadę.
as/PAP
