Przewodniczący BBC Samir Shah przyznał, że montaż wypowiedzi Donalda Trumpa, opublikowany na tydzień przed wyborami prezydenckimi w USA, był „błędem w ocenie sytuacji”. W oświadczeniu, przesłanym do komisji ds. kultury, mediów i sportu, Shah przeprosił za ten błąd.
Dyrektor generalny BBC Tim Davie i dyrektorka wykonawcza działu wiadomości Deborah Turness złożyli dymisję w związku z ujawnieniem przez „Telegraph” informacji, że BBC wyemitowała materiał, w którym doszło do montażu słów Donalda Trumpa wprowadzających w błąd odbiorców.
Reakcja Trumpa
BBC poinformowała, że amerykański prezydent wysłał list do stacji, w którym grozi podjęciem kroków prawnych. Nadawca zapowiedział, że odpowie na niego w stosownym czasie.
Trump skomentował rezygnację Davie’go i Turness, nazywając ich w poście na Truth Social „bardzo nieuczciwymi ludźmi, którzy próbowali stanąć na szali wyborów prezydenckich”.
Afera
Wątpliwości dotyczące tej publikacji pojawiły się w 19-stronnicowej wewnętrznej notatce autorstwa Michaela Prescotta, byłego niezależnego doradcy zewnętrznego w komisji ds. wytycznych redakcyjnych i standardów BBC.
Shah poinformował, że od czasu ujawnienia opinii Prescotta, do stacji wpłynęło ponad 500 skarg.
Obecnie są one rozpatrywane w normalnym trybie. Sprawa ta skłoniła również BBC do dalszych refleksji
— napisano w oświadczeniu.
Przewodniczący BBC zauważył, że wypowiedzi medialne, które pojawiły się po wycieku notatki w ubiegłym tygodniu, sugerują, że stacja próbowała ukryć jej treść. Shah stwierdził, że „taka interpretacja jest nieprawdziwa”, gdyż wnioski przedstawione przez Prescotta zostały przekazane do komisji ds. wytycznych redakcyjnych i standardów BBC oraz zarządu.
Oświadczenie
W oświadczeniu napisano, że zarząd raz jeszcze przeanalizuje treść dokumentu, a także ujawni wnioski oraz działania, które zostaną w związku z tą sprawą podjęte. Shah podkreślił, że BBC musi dbać o bezstronność, dodając, że jest to „konieczne teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej”.
W jego opinii obecnie rośnie potrzeba informowania społeczeństwa w sposób bezstronny, rzetelny i oparty na dowodach, którym można zaufać. „To jest święte zadanie BBC” – podkreślił.
Co dalej?
W wywiadzie udzielonym BBC, Shah powiedział, że na ten moment nie wie czy prezydent Trump pozwie brytyjską stację, podobnie jak wcześniej pozywał amerykańskie media. Przyznał, że BBC powinna być przygotowana na taką ewentualność.
Rzecznik brytyjskiego premiera Keira Starmera stwierdził, że BBC nie jest skorumpowana ani stronnicza pod względem instytucjonalnym. Dodał, że stacja „odgrywa kluczową rolę w erze dezinformacji (…) i istnieją wyraźne argumenty za tym, aby brytyjska agencja informacyjna działała sprawnie i bezstronnie”.
Zdaniem brytyjskich mediów, stacja BBC przechodzi obecnie największy kryzys od dekady.
as/PAP
