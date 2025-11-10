Podejrzany ws. eksplozji Nord Stream prowadzi strajk głodowy we włoskim areszcie. "Naruszają moje prawa jako jeńca wojennego i człowieka"

Serhij K. został zatrzymany w sierpniu tego roku koło Rimini, gdzie był na wakacjach z rodziną.
Serhij K. został zatrzymany w sierpniu tego roku koło Rimini, gdzie był na wakacjach z rodziną. / autor: Fratria

Obywatel Ukrainy Serhij K., przebywający w więzieniu we Włoszech w związku z postawieniem mu przez niemiecki wymiar sprawiedliwości zarzutów udziału w ataku na gazociąg Nord Stream, napisał w liście, że strona włoska narusza jego prawa.

Odręczny list Ukraińca otrzymał jego włoski adwokat Nicola Canestrini, który w poniedziałek przekazał go PAP.

Strajk głodowy

27 października sąd apelacyjny w Bolonii zgodził się na przekazanie Serhija K. wymiarowi sprawiedliwości Niemiec, który chce postawić go przed sądem za atak na Nord Stream w 2022 roku.

Od 31 października mężczyzna prowadzi strajk głodowy w proteście przeciwko warunkom przetrzymywania i z powodu braku odpowiedniego odżywiania zgodnego ze stanem jego zdrowia.

List

W liście udostępnionym PAP obywatel Ukrainy napisał między innymi: „Jestem przetrzymywany pod zbrojnym nadzorem w maksymalnej i stałej izolacji”.

Podkreślił też: „Prowadzę strajk głodowy, ponieważ Włosi ignorują moje prośby i naruszają moje prawa jako jeńca wojennego i człowieka”.

Wcześniej media informowały, że według niemieckich śledczych 49-latek nie tylko uczestniczył w ataku na gazociąg, ale był również jego koordynatorem.

Mecenas Canestrini zaznaczył, że przedłużające się przetrzymywanie byłego ukraińskiego wojskowego stawia pytania dotyczące poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego.

Serhij K. został zatrzymany w sierpniu tego roku koło Rimini, gdzie był na wakacjach z rodziną.

