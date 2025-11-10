Obywatel Ukrainy Serhij K., przebywający w więzieniu we Włoszech w związku z postawieniem mu przez niemiecki wymiar sprawiedliwości zarzutów udziału w ataku na gazociąg Nord Stream, napisał w liście, że strona włoska narusza jego prawa.
Odręczny list Ukraińca otrzymał jego włoski adwokat Nicola Canestrini, który w poniedziałek przekazał go PAP.
CZYTAJ TAKŻE: Głodówka Ukraińca, który czeka na ekstradycję do Niemiec. Ma być zamieszany w zniszczenie Nord Stream. „Jest w stanie krytycznym”
Strajk głodowy
27 października sąd apelacyjny w Bolonii zgodził się na przekazanie Serhija K. wymiarowi sprawiedliwości Niemiec, który chce postawić go przed sądem za atak na Nord Stream w 2022 roku.
Od 31 października mężczyzna prowadzi strajk głodowy w proteście przeciwko warunkom przetrzymywania i z powodu braku odpowiedniego odżywiania zgodnego ze stanem jego zdrowia.
List
W liście udostępnionym PAP obywatel Ukrainy napisał między innymi: „Jestem przetrzymywany pod zbrojnym nadzorem w maksymalnej i stałej izolacji”.
Podkreślił też: „Prowadzę strajk głodowy, ponieważ Włosi ignorują moje prośby i naruszają moje prawa jako jeńca wojennego i człowieka”.
Wcześniej media informowały, że według niemieckich śledczych 49-latek nie tylko uczestniczył w ataku na gazociąg, ale był również jego koordynatorem.
Mecenas Canestrini zaznaczył, że przedłużające się przetrzymywanie byłego ukraińskiego wojskowego stawia pytania dotyczące poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego.
Serhij K. został zatrzymany w sierpniu tego roku koło Rimini, gdzie był na wakacjach z rodziną.
CZYTAJ TAKŻE: Sprawa ataku na Nord Stream. Włoski sąd wyraził zgodę na przekazanie Niemcom Ukraińca podejrzanego o organizację sabotażu
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/745397-podejrzany-ws-nord-stream-naruszaja-moje-prawa-jako-jenca
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.