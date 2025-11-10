Biały Dom poinformował, że Chiny zdecydowały się znieść kontrolę eksportu pierwiastków ziem rzadkich. Wydały tzw. „licencje ogólne”, umożliwiające sprzedaż takich surowców jak gal, german, antymon, wolfram i grafit do USA, w tym do amerykańskich producentów i ich dostawców.
Według Białego Domu, porozumienie ma zapewnić amerykańskim firmom stabilny dostęp do materiałów niezbędnych w produkcji zaawansowanych technologii, a Chiny mają odnieść korzyści z ponownego otwarcia rynku na ich produkty rolne i inne towary eksportowe. W ramach umowy Pekin zobowiązał się również do wstrzymania eksportu prekursorów fentanylu, złagodzenia ograniczeń wobec amerykańskich firm z branży półprzewodników oraz zwiększenia zakupów amerykańskich produktów rolnych.
Jak poinformowała agencja UPI, chińskie ministerstwo handlu ogłosiło w niedzielę zawieszenie zakazu eksportu niektórych metali ziem rzadkich do USA, co ma związek z próbą złagodzenia napięć handlowych. Metale te są kluczowe m.in. w produkcji zaawansowanych półprzewodników, materiałów wybuchowych i amunicji przeciwpancernej. Chiny mają dominującą pozycję na światowym rynku tych surowców.
Zakaz eksportu Pekin wprowadził w grudniu 2024 roku, jeszcze przed rozpoczęciem drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, „w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i interesów narodowych oraz wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, takich jak nierozprzestrzenianie broni jądrowej”.
Zawieszenie do 27 listopada
Zgodnie z najnowszym komunikatem ChRL, zakaz eksportu pięciu metali zostanie zawieszony do 27 listopada 2026 roku. Decyzja ta zapadła po październikowym spotkaniu prezydenta Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w Korei Południowej. Obie strony uznały to za krok w stronę stabilizacji relacji handlowych po kilku latach napięć.
– Niedzielne oświadczenie Chin nie odniosło się do szerszych ram handlowych ani do licencji ogólnych opisanych przez Biały Dom. Zamiast tego stwierdzono jedynie, że zawieszenie zakazu eksportu z 2024 roku będzie obowiązywać przez rok, co stanowi rozbieżność w amerykańskim i chińskim ujęciu umowy – zauważyła UPI.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/745351-chiny-zniosa-kontrole-eksportu-pierwiastkow-ziem-rzadkich
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.