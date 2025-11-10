Chiny zniosą kontrolę eksportu pierwiastków ziem rzadkich! Ważne surowce będą mogły trafić do Stanów Zjednoczonych

Biały Dom poinformował, że Chiny zdecydowały się znieść kontrolę eksportu pierwiastków ziem rzadkich. Wydały tzw. „licencje ogólne”, umożliwiające sprzedaż takich surowców jak gal, german, antymon, wolfram i grafit do USA, w tym do amerykańskich producentów i ich dostawców.

Według Białego Domu, porozumienie ma zapewnić amerykańskim firmom stabilny dostęp do materiałów niezbędnych w produkcji zaawansowanych technologii, a Chiny mają odnieść korzyści z ponownego otwarcia rynku na ich produkty rolne i inne towary eksportowe. W ramach umowy Pekin zobowiązał się również do wstrzymania eksportu prekursorów fentanylu, złagodzenia ograniczeń wobec amerykańskich firm z branży półprzewodników oraz zwiększenia zakupów amerykańskich produktów rolnych.

Jak poinformowała agencja UPI, chińskie ministerstwo handlu ogłosiło w niedzielę zawieszenie zakazu eksportu niektórych metali ziem rzadkich do USA, co ma związek z próbą złagodzenia napięć handlowych. Metale te są kluczowe m.in. w produkcji zaawansowanych półprzewodników, materiałów wybuchowych i amunicji przeciwpancernej. Chiny mają dominującą pozycję na światowym rynku tych surowców.

Zakaz eksportu Pekin wprowadził w grudniu 2024 roku, jeszcze przed rozpoczęciem drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, „w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i interesów narodowych oraz wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, takich jak nierozprzestrzenianie broni jądrowej”.

Zawieszenie do 27 listopada

Zgodnie z najnowszym komunikatem ChRL, zakaz eksportu pięciu metali zostanie zawieszony do 27 listopada 2026 roku. Decyzja ta zapadła po październikowym spotkaniu prezydenta Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w Korei Południowej. Obie strony uznały to za krok w stronę stabilizacji relacji handlowych po kilku latach napięć.

– Niedzielne oświadczenie Chin nie odniosło się do szerszych ram handlowych ani do licencji ogólnych opisanych przez Biały Dom. Zamiast tego stwierdzono jedynie, że zawieszenie zakazu eksportu z 2024 roku będzie obowiązywać przez rok, co stanowi rozbieżność w amerykańskim i chińskim ujęciu umowy – zauważyła UPI.

