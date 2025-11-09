Trwa 1356. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 10 listopada 2025 r.
00:01. Zełenski: Przygotowujemy już 20. pakiet sankcji na Rosję
Przygotowujemy już 20. pakiet sankcji z naszymi partnerami z UE. Oczekujemy, że zawartość tego pakietu będzie gotowa w ciągu miesiąca. Proponujemy uwzględnienie w nim rosyjskich podmiotów prawnych i osób fizycznych, które nadal czerpią zyski ze źródeł energii
— napisał na platformie X Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.
Będą też nowe informacje o porywaczach ukraińskich dzieci – to musi spotkać się z prawdziwie globalną presją
— podkreślił.
Oczywiście, należy znacząco zwiększyć presję na wszystkie programy umożliwiające rosyjską produkcję wojskową. To kluczowe. Każdy rosyjski pocisk i dron zawierają konkretne komponenty z innych krajów, konkretnych krajów – bez nich po prostu nie byłoby rosyjskiej broni. Wysiłki w tym zakresie muszą zostać podwojone
— zaznaczył.
red/PAP/Facebook/X
