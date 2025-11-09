Trwa 1356. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 10 listopada 2025 r.
16:03. Siły specjalne uderzyły w bazę paliwową Rosji na okupowanym Krymie
Siły Operacji Specjalnych (SSO) Ukrainy zaatakowały bazę paliwową Rosji na okupowanym Krymie. To już trzecie udane trafienie tego obiektu w ciągu miesiąca – poinformowano w komunikacie .
Celem ataku, przeprowadzonego w nocy z niedzieli na poniedziałek, była baza paliwowa Hwardyjska we miejscowości Hwardyjske w okolicach Symferopola.
Drony SSO trafiły w stację pomp na terenie bazy paliwowej. To już trzecie udane trafienie tego obiektu przez Siły Specjalnych Operacji w ciągu mniej niż miesiąca
— podkreślono. SSO wyjaśniły, że baza Hwardyjska jest ważnym elementem paliwowo-logistycznego systemu władz okupacyjnych na Krymie. Ma znaczenie dla zaopatrywania obiektów wojskowych i transportu armii przeciwnika.
15:49. Obywatel Ukrainy uwięziony ws. ataku na Nord Stream: naruszane są moje prawa
Obywatel Ukrainy Serhij K., przebywający w więzieniu we Włoszech w związku z postawieniem mu przez niemiecki wymiar sprawiedliwości zarzutów udziału w ataku na gazociąg Nord Stream, napisał w liście, że strona włoska narusza jego prawa.
Odręczny list Ukraińca otrzymał jego włoski adwokat Nicola Canestrini, który w poniedziałek przekazał go PAP. 27 października sąd apelacyjny w Bolonii zgodził się na przekazanie Serhija K. wymiarowi sprawiedliwości Niemiec, który chce postawić go przed sądem za atak na Nord Stream w 2022 roku. Od 31 października mężczyzna prowadzi strajk głodowy w proteście przeciwko warunkom przetrzymywania i z powodu braku odpowiedniego odżywiania zgodnego ze stanem jego zdrowia.
W liście udostępnionym PAP obywatel Ukrainy napisał między innymi:
Jestem przetrzymywany pod zbrojnym nadzorem w maksymalnej i stałej izolacji.
Podkreślił też:
Prowadzę strajk głodowy, ponieważ Włosi ignorują moje prośby i naruszają moje prawa jako jeńca wojennego i człowieka.
14:08. Nocny atak Ukraińców na port w Tuapse
Kilka dni temu doszło do ukraińskiego ataku na port w rosyjskim mieście Tuapse nad Morzem Czarnym. W wyniku nalotu dronów uszkodzone miały zostać instalacje w porcie oraz co najmniej jeden statek. Lokalna administracja potwierdziła, że w porcie wybuchł pożar.
W sieci pojawiły się nagrania pokazujące mopment uderzenia.
13:15. Logistyka do Myrnohradu w obwodzie donieckim jest utrudniona, ale realizowana
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczył, że logistyka do Myrnohradu w obwodzie donieckim jest utrudniona, ale realizowana, a informacje o całkowitej kontroli ogniowej przez wojska rosyjskie szlaków logistycznych sił Ukrainy lub operacyjnym otoczeniu miasta nie odpowiadają rzeczywistości.
Logistyka do miasta (Myrnohrad) jest utrudniona, ale działa. Informacje o pełnej kontroli ogniowej wroga nad szlakami logistycznymi Sił Obrony Ukrainy lub operacyjnym otoczeniu miasta nie są prawdziwe
— powiedział portalowi Ukraińska Prawda rzecznik Sztabu Generalnego major Andrij Kowalow.
Trwa obrona aglomeracji Pokrowsko-Myrnohradzkiej. Sytuacja pozostaje trudna i dynamiczna. Wróg wykorzystuje wszystkie dostępne rezerwy, ale ponosi ogromne straty. W Myrnohradzie ukraińskie oddziały pewnie utrzymują swoje pozycje i niszczą rosyjskich okupantów na przedmieściach miasta
— podkreślił rzecznik.
Według Kowaliowa, oddziałom broniącym miasta dostarczono niezbędną broń i amunicję. Ponadto przeprowadzono rotację personelu i ewakuację rannych. W ten sam sposób zapewniono logistykę i rotację ukraińskich oddziałów w mieście Pokrowsk. Rzecznik dodał, że trwają aktywne działania przeciwko próbom umocnienia się grup piechoty rosyjskiej w Pokrowsku. W mieście trwają działania poszukiwawczo-uderzeniowe, niszczone są pozycje wroga w zabudowie miejskiej.
12:33. Zełenski: Rosja może otworzyć drugi front w Europie, nim skończy się wojna w Ukrainie
Rosja może otworzyć drugi front w Europie, zanim wojna w Ukrainie się zakończy – powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Guardian” ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. W jego opinii może się do tego przyczynić brak realnych sukcesów rosyjskiej armii.
Musimy zapomnieć o panującym w Europie przekonaniu, że Putin najpierw chce okupować Ukrainę, a dopiero potem skieruje (wojska - PAP) gdzieś dalej. On może zrobić jedno i drugie jednocześnie
— podkreślił Zełenski w opublikowanym w niedzielę wieczorem wywiadzie.
11:26. Zneutralizowano 52 rosyjskie drony
W nocy 10 listopada (od godziny 18:30 09 listopada) Rosjanie zaatakowali 2 pociskami Ch-47M2 Kindżał z przestrzeni powietrznej obwodu tambowskiego, pięcioma pociskami kierowanymi C-300/C-400 z obwodu kurskiego, a także 67 bezzałogowcami.
Ukraińska obrona unieszkodliwiła 52 wrogie drony.
10:49. NABU: trwa duża operacja antykorupyjna w sektorze energetycznym
Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) prowadzą zakrojoną na szeroką skalę operację mającą na celu ujawnienie przypadków korupcji w krajowym sektorze energetycznym — poinformowało NABU w poniedziałek.
Piętnaście miesięcy pracy i 1000 godzin nagrań audio. Udokumentowano działalność organizacji przestępczej (działającej) na wielu szczeblach. Jej członkowie stworzyli zakrojoną na dużą skalę, korupcyjną strukturę wpływu na strategiczne przedsiębiorstwa sektora państwowego, w szczególności na spółkę akcyjną Enerhoatom (państwowego operatora elektrowni jądrowych - PAP). Szczegóły wkrótce
— czytamy w komunikacie NABU opublikowanym w komunikatorze Telegram.
Źródła portalu Ukrainska Prawda poinformowały, że śledczy NABU w poniedziałek rano przeprowadzili przeszukania u Tymura Mindycza - biznesmena i współwłaściciela firmy producenckiej Kwartał 95, a także współpracownika prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Według portalu Mindycz wyjechał z Ukrainy na kilka godzin przed przeszukaniem.
NABU prowadzi też przeszukania u ministra sprawiedliwości Hermana Hałuszczenki, który wcześniej pełnił funkcję ministra energetyki – przekazały źródła Ukrainskiej Prawdy w organach ścigania.
10:10. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 265 starć bojowych - przekazuje ukraiński Sztab Generalny.
Najczęściej do walk dochodziło (niezmiennie) na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 97 ataków rosyjskich sił.
09:30. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1090 żołnierzy (łącznie 1152160 od początku pełnoskalowej wojny).
07:54. Rząd Portugalii: W odpowiedzi na zagrożenia rośnie liczba firm zbrojeniowych. To efekt m.in. wojny na Ukrainie
W Portugalia jest co najmniej 500 spółek oferujących produkty i usługi dla sił zbrojnych, wynika z szacunków podległej rządowi tego kraju Agencji ds. Inwestycji i Handlu Zagranicznego Portugalii (AICEP). Ich rekordowa liczba wynika m.in. z działań wojennych na Ukrainie oraz zagrożenia dla państw NATO ze strony Rosji.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Antonia Aroso z AICEP, opublikowaną w najnowszym magazynie „Portugal Global”, pół tysiąca istniejących w sektorze zbrojeniowym firm portugalskich to spółki działające zarówno na terytorium Portugalii, jak i poza jej granicami.
Wskazał on na fakt, że wiele z portugalskich spółek koncentruje się aktualnie na produkcji elementów służących do montażu uzbrojenia. „Firmy te rozwijają komponenty, a także wyspecjalizowane systemy i usługi dla niektórych czołowych światowych producentów” – sprecyzował Antonio Aroso.
Odnotował, że w ostatnim czasie na rynku zbrojeniowym wyróżniają się szczególnie portugalscy producenci dronów dla wojska oraz służb bezpieczeństwa.
Jedną z najbardziej znanych spółek zbrojeniowych z Portugalii jest Tekever, mający w swojej ojczyźnie pięć zakładów produkcyjnych. Ta specjalizująca się w wytwarzaniu dronów spółka po 2022 r. zaangażowała się w ich produkcję i wysyłkę na Ukrainę. W tym roku ogłosiła otwarcie swojego biura w tym walczącym z rosyjską inwazją kraju.
06:45. Tusk w „GW”: Geopolityczna przyszłość Polski „będzie wyglądać naprawdę dobrze, jeśli Ukraina nie przegra i jeśli uda nam się przełamać tę historyczną polsko-ukraińską niechęć”.
NATO jest dla Polski absolutnie kluczowe - podkreślił premier Donald Tusk w wywiadzie, który ukazał się na łamach poniedziałkowej „GW”. Jak mówił, geopolityczna przyszłość Polski będzie wyglądać naprawdę dobrze, jeśli Ukraina nie przegra i jeśli uda nam się przełamać historyczną polsko-ukraińską niechęć.
Szef rządu w poniedziałkowym wydaniu „GW” mówił m.in. o wojnie w Ukrainie, podkreślając, że od wybuchu pełnoskalowej wojny u naszego wschodniego sąsiada, Polska stała się z różnych powodów państwem kluczowym i musimy to wykorzystać w wymiarze strategicznym, w długoterminowej perspektywie.
Dodał, że geopolityczna przyszłość Polski „będzie wyglądać naprawdę dobrze, jeśli Ukraina nie przegra i jeśli uda nam się przełamać tę historyczną polsko-ukraińską niechęć”.
Zbudowanie mocnych, przyjaznych relacji partnerskich z suwerenną Ukrainą, rzecz jasna pilnując naszych interesów, to dla Polski wielka szansa
— ocenił Tusk.
00:01. Zełenski: Przygotowujemy już 20. pakiet sankcji na Rosję
Przygotowujemy już 20. pakiet sankcji z naszymi partnerami z UE. Oczekujemy, że zawartość tego pakietu będzie gotowa w ciągu miesiąca. Proponujemy uwzględnienie w nim rosyjskich podmiotów prawnych i osób fizycznych, które nadal czerpią zyski ze źródeł energii
— napisał na platformie X Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.
Będą też nowe informacje o porywaczach ukraińskich dzieci – to musi spotkać się z prawdziwie globalną presją
— podkreślił.
Oczywiście, należy znacząco zwiększyć presję na wszystkie programy umożliwiające rosyjską produkcję wojskową. To kluczowe. Każdy rosyjski pocisk i dron zawierają konkretne komponenty z innych krajów, konkretnych krajów – bez nich po prostu nie byłoby rosyjskiej broni. Wysiłki w tym zakresie muszą zostać podwojone
— zaznaczył.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/745350-relacja-1356-dzien-wojny-co-sie-dzieje-w-myrnohradzie
