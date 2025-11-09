Dyrektor generalny BBC Tim Davie i dyrektor wykonawcza działu wiadomości Deborah Turness podali się do dymisji z powodu krytykowanego sposobu zmontowania wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa w filmie dokumentalnym - poinformowała BBC.
Pogram został zrealizowany dla brytyjskiej telewizji publicznej przez firmę zewnętrzną - przypomina BBC.
Jak wyjaśnia AFP, nadawca został skrytykowany przez gazetę „The Telegraph” za sposób, w jaki zestawiono razem dwie wypowiedzi Trumpa. W wewnętrznym mailu BBC, który otrzymał konserwatywny dziennik, znalazła się sugestia, że zmontowane w ten sposób słowa prezydenta stanowiły w 2021 roku bezpośrednie i wyraźne wezwanie do jego zwolenników, by zaatakowali Kapitol 6 stycznia tego roku.
Dokument, w którym znalazła się wypowiedź Trumpa, został wyemitowany na tydzień przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku we flagowym programie telewizji BBC „Panorama”. Zmontowano w nim dwa fragmenty tego samego wystąpienia prezydenta w taki sposób, że zdaje się on mówić do swych zwolenników, że pomaszeruje z nimi na Kapitol i będą się „bić jak diabli”. W istocie Trump powiedział: „Pójdziemy na Kapitol i zachęcimy naszych odważnych senatorów i kongresmenów”, a wyrażenie „bić się jak diabli” pada w dalszej części jego przemówienia.
Błędy w materiale o Trumpie
Mail, który wyciekł do redakcji „The Telegraph” zawierał ocenę doradcy BBC ds. standardów, który wyliczył w nim popełnione błędy, w tym sposób zmontowania materiału o Trumpie.
Brytyjski nadawca publiczny był też oskarżany o niezachowanie politycznej neutralności w informacjach na temat wojny Izraela z Hamasem.
Prezes BBC Samir Shah wydał oświadczenie, w którym napisał: „To smutny dzień dla BBC, Tim był wspaniałym dyrektorem generalnym przez pięć ostatnich lat”.
Ministra kultury Wielkiej Brytanii Lisa Nandy powiedziała wcześniej w niedzielę, że stawiane BBC zarzuty są bardzo poważne.
W poniedziałek Shah został wezwany do złożenia wyjaśnień w tej sprawie przed komisją parlamentu ds. kultury i mediów.
W rozesłanej do pracowników informacji o jego decyzji Tim Davie napisał, że „obecna debata na temat informacji BBC” skłoniła go do rezygnacji. „O ile BBC generalnie pracuje dobrze, to jednak zdarzyły się błędy, a w ostatecznym rozrachunku to dyrektor generalny musi ponieść za to odpowiedzialność”.
Davie zapewnił, że jest to wyłącznie jego decyzja, a on sam współpracuje z zarządem BBC w sprawie harmonogramu przekazania następcy jego obowiązków w najbliższych miesiącach.
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt po upublicznieniu informacji o rezygnacji Davie’ego i Turness zamieściła na platformie X zdjęcia dwóch artykułów: tekstu dziennika „The Telegraph” wraz z tytułem „Trump idzie na wojnę »fake newsami« BBC” i tekstu, w którym BBC informuje o rezygnacji dyrektora generalnego. Wcześniej Leavitt nazwała brytyjskiego nadawcę „fake newsami w 100 procentach”.
Jednym z pierwszych brytyjskich polityków, który zareagował na niedzielne dymisje był szef partii Liberalnych Demokratów Ed Davey.
BBC nie jest doskonałe, ale pozostaje jedną z niewielu instytucji stojących pomiędzy brytyjskimi wartościami a populistycznym, w stylu Trumpa, przejmowaniem naszej polityki
— oświadczył Davey.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/745342-szef-bbc-poda-sie-dymisji-w-tle-dokument-nt-donalda-trumpa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.