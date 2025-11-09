Steinmeier grozi AfD delegalizacją? "Nie wolno nam wpaść w nową fascynację autorytaryzmem"; "Wrogi stosunek do konstytucji"

Frank Walter Steinmeier / autor: PAP/EPA/CHRISTIAN MARQUARDT / POOL

Od zjednoczenia demokracja i wolność nie były atakowane tak jak obecnie - powiedział prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas dzisiejszej uroczystości w Pałacu Bellevue. Według Steinmeiera, zagrożenie płynie z Rosji, ale także „populistów i ekstremistów”, jak określił rosnące w siłę ugrupowania prawicowe.

Niemcy obchodzą dziś rocznicę upadku muru berlińskiego i proklamowania Republiki Weimarskiej, a także wspominają ofiary nocy kryształowej. Z okazji tego ważnego dla Niemiec dnia Steimeier przemawiał na uroczystości w oficjalnej siedzibie niemieckiego prezydenta.

Nigdy w historii naszego zjednoczonego państwa demokracja i wolność nie były tak bardzo atakowane. Zagrożenie płynie ze strony rosyjskiego agresora, który zburzył nasz porządek pokojowy i przed którym musimy się bronić

— mówił Steinmeier.

Zdaniem prezydenta źródłem zagrożenia są także „siły skrajnie prawicowe, które zyskują poparcie w społeczeństwie”.

Populiści i ekstremiści szydzą z instytucji demokratycznych, zatruwają nasze debaty, uprawiają politykę strachu

— wyliczał Steinmeier.

Steinmeier o delegalizacji AfD?

Ocenił, że obywatele przestali już obawiać się przyznawania do radykalnych poglądów.

Według niego, patrząc na sytuację w Niemczech, można „przecierać oczy ze zdumienia”. -

Nie wolno nam niepostrzeżenie wpaść w nową fascynację autorytaryzmem

— ostrzegł. Choć w swoim przemówieniu nie wymienił nazwy prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD), to nawiązał do tego ugrupowania stwierdzeniem, że partia, która „wkracza na drogę wrogiego stosunku do konstytucji” musi liczyć się z możliwością delegalizacji.

Steimeier przestrzegł, że „ekstremizm i postawa obywatelska nie dają się pogodzić”. Wyraził przekonanie, że „przyszłość naszej demokracji rozstrzygnie się w internecie”.

Zarazem według prezydenta demokracja nie jest bezbronna.

Nasza demokracja nie jest skazana na bezsilność. Demokracja potrafi się bronić

— oświadczył. W swoim przemówieniu Steimeier przestrzegał przed antysemityzmem.

Mówił, że data 9 listopada „symbolizuje zarówno światło, jak i cień, najgłębsze otchłanie i najszczęśliwsze chwile naszej historii”.

aja/PAP

