Adwokat obywatela Ukrainy Serhija K., który na mocy decyzji włoskiego sądu ma zostać przekazany Niemcom w związku z zarzutami ataku na gazociąg Nord Stream, powiedział PAP, że jego klient od 31 października prowadzi strajk głodowy i odmawia wizyty lekarza. Warunki uwięzienia ocenił jako krytyczne.
W rozmowie z PAP mecenas Nicola Canestrini poinformował: „Warunki przetrzymywania mojego klienta w więzieniu są krytyczne. Serhij K. cierpi, bo jako człowiek chory nie ma zapewnionego właściwego odżywiania. Dlatego 31 października rozpoczął na znak protestu strajk głodowy”.
Serhij K. przebywa w celi z więźniami, którzy palą papierosy; nie ma dostępu do żywności, która jest niezbędna przy jego stanie zdrowia oraz do potrzebnego w jego przypadku leczenia. 4 listopada na znak protestu odmówił wizyty lekarza
— wyjaśnił mecenas Canestrini.
Pogorszenie stanu zdrowia Serhija K.
Wcześniej rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubineć poinformował o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia Serhija K.
27 października sąd apelacyjny w Bolonii zgodził się na przekazanie Ukraińca niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości, który zarzuca mu atak na gazociąg Nord Stream w 2022 roku.
49-letni Serhij K. został aresztowany w sierpniu koło Rimini, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną.
