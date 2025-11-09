W połowie 2025 roku 1,81 mln dzieci i młodzieży poniżej 18 lat żyło z niemieckiego zasiłku obywatelskiego. Eksperci ostrzegają, że wychowanie w rodzinach zależnych od świadczeń może zwiększać ryzyko problemów ekonomicznych w dorosłym życiu.
Jak przekonuje dw.com, niemiecka Federalna Agencja Pracy poinformowała, że 1,81 dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia żyło z zasiłku obywatelskiego - w połowie tego roku. Agencja przekazała, że w czerwcu dodatek na dziecko została wypłaconych w przypadku 1,3 mln nieletnich. Przyznawany jest rodzicom, którzy nie zarabiają dostatecznie, żeby zapewnić podstawowy byt swoim dzieciom, ale za wiele, żeby znaleźć się w programie zasiłku obywatelskiego.
Jeśli w społeczeństwie duża część dzieci dorasta w przekonaniu, że są zależne od świadczeń socjalnych, prowadzi to do poważnych problemów
— powiedział w rozmowie z „Welt am Sonntag”.
Według niemieckich badań młodzież, która wychowuje się w rodzinach pobierających zasiłki, są narażone na większe ryzyko, iż w przyszłości mogą sobie nie dać rady pod względem ekonomicznym.
Jak wskazuje Deutsche Welle, kluczowa w aspekcie zasiłków jest wysoka imigracja. Wielu przybyszy dopiero po kilku latach znajduje pracę, która pozwala na samodzielne utrzymanie rodziny.
Decydującym czynnikiem tego zjawiska jest wysoka imigracja. (…) Jak poinformowała Agencja Pracy, spośród 1 mln 810 tysięcy dzieci i młodzieży otrzymujących zasiłek socjalny (stan na czerwiec 2025 r.) 854 tysięcy nie było obywatelami niemieckimi
— czytamy na DW.
Dzieci, które mają podwójne obywatelstwo, są zaliczane jako Niemcy.
