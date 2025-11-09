Wideo

Poważne przemówienie Pete'a Hegsetha: „To jest moment jak w 1939 roku”; „Wrogowie się gromadzą, zagrożenia rosną”

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth / autor: PAP/EPA

Szef Pentagonu Pete Hegseth Ostrzega, że międzynarodowa sytuacja jest porównywalna z okresem tuż przed 1939 rokiem. Podczas przemówienia przed przedstawicielami Kongresu, starszymi oficerami oraz reprezentantami przemysłu zbrojeniowego wezwał do przestawienia amerykańskiego systemu zamówień obronnych na „tory wojenne”.

Wezwanie do pełnej gotowości przemysłu obronnego

Hegseth zaapelował, by całe zamówienia i procesy zakupowe dla sił zbrojnych działały szybciej i w trybie wojennym - tak, by armia miała wszystkie narzędzia potrzebne do odparcia agresji. Według niego to niezbędne, by móc „powstrzymać przeciwnika” i - gdy zajdzie potrzeba - zdecydowanie pokonać każdego, kto zaatakuje USA.

Polityk podkreślił, że współczesne zagrożenia są bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej. Dodał też, że skuteczność amerykańskiej armii zależy od współpracy rządu z przemysłem zbrojeniowym i szybkiego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość.

Ostrzeżenie o przyspieszającej rywalizacji technologicznej

W przemówieniu szef Pentagonu zaznaczył, że rywale nie pozostają bierni: przegrupowują siły i błyskawicznie wdrażają nowe rozwiązania technologiczne. Przywołał historyczne analogie - rok 1939 i szczyt zimnej wojny - by pokazać, jak cienka jest granica między pokojem a konfliktem.

To jest moment jak w 1939 roku - albo, miejmy nadzieję, jak w 1981 roku. Chwila narastającego napięcia. Wrogowie się gromadzą, zagrożenia rosną. Wy to czujecie. Ja też to czuję. Jeśli chcemy zapobiec wojnie - a wszyscy tego właśnie chcemy - musimy przygotować się już teraz

— powiedział.

Według Hegsetha, jeśli USA nie przyspieszą działań, mogą utracić przewagę strategiczną nad potencjalnymi przeciwnikami. Wezwał również do jedności narodowej, podkreślając, że tylko wspólny wysiłek może zapewnić Ameryce bezpieczeństwo i stabilność.

