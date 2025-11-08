NA ŻYWO

RELACJA. 1355. dzień wojny. Portugalski rząd rozważa zmianę statusu uciekinierów wojennych z Ukrainy

Trwa 1355. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Niedziela, 9 listopada 2025 r.

23:12. Portugalski rząd rozważa zmianę statusu uciekinierów wojennych z Ukrainy

Rząd Portugalii rozważa zmianę statusu osób, które przybyły do tego kraju, uciekając z Ukrainy przed rosyjską inwazją - przekazała telewizja SIC, powołując się na podległą MSW w Lizbonie Agencję ds Integracji Migrantów i Azylu (AIMA).

Jak ustaliła stacja, władze Portugalii rozpoczęły działania służące zmianie statusu ponad 65 tys. osób, które dotarły tam jako uchodźcy po wybuchu wojny na Ukrainie.

W gronie tym jest ponad 60 tys. Ukraińców oraz około 5 tys. osób różnych narodowości, w tym m.in. białoruskich opozycjonistów.

Z informacji przekazanych przez rzecznika rządu Antonia Leitao Amaro wynika, że w ostatnich dniach służby podległe MSW rozpoczęły rozmowy ze studentami, którzy po rosyjskiej inwazji wyjechali z Ukrainy do Portugalii. Proponują im przyjęcie wiz studenckich.

Według telewizji SIC w gronie studentów, który wyjechali z Ukrainy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, kierując się do Portugalii, jest wielu obcokrajowców.

Stacja utrzymuje, że portugalskie władze nie wiedzą jednak, ilu dokładnie uchodźców wojennych z Ukrainy objętych ochroną czasową wciąż przebywa na terytorium Portugalii.

red/PAP/Facebook/X

