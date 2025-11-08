„Służby podległe resortowi spraw wewnętrznych Portugalii wezwały grupę białoruskich opozycjonistów do opuszczenia kraju” – poinformowała miejscowa telewizja SIC. Wszyscy przybyli do Portugalii z Ukrainy; po inwazji Rosji na ten kraj w lutym 2022 roku.
Cytowani przez SIC dysydenci twierdzą, że w Portugalii zostali objęci ochroną czasową. Z kierowanych do nich listów wynika, że mają 20 dni na opuszczenie portugalskiego terytorium, bo termin ochrony czasowej dobiegł końca.
Procedura deportacji
Zgodnie z pismami, które otrzymali Białorusini, jeśli nie podporządkują się nakazowi wyjazdu, władze w Lizbonie uruchomią wobec nich procedurę deportacji. Białoruscy dysydenci przekazali w rozmowie z SIC, że nie zamierzają wracać na Białoruś z obawy o własne życie i życie swoich bliskich.
Uczestniczyłam w protestach antyrządowych w 2020 r. Opublikowałam wiele wpisów w mediach społecznościowych wspierających Ukrainę i sprzeciwiających się dyktaturze Aleksandra Łukaszenki. Możemy być aresztowani za danie jednego lajka takiej publikacji
— powiedziała SIC pochodząca z Białorusi Tatiana.
Według lizbońskiej telewizji nakazy opuszczenia Portugalii trafiły także do członków rodzin cudzoziemców mieszkających na Ukrainie, którzy po wybuchu wojny schronili się w Portugalii. Wśród nich, jak ustaliły portugalskie media, są dzieci różnych narodowości, które z rodzicami uciekły z Ukrainy, m.in. Białorusinów, Ukraińców, Rosjan i Amerykanów.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Litewski rząd podjął decyzję. Zmniejszył poziom ochrony Cichanouskiej. Została zmuszona do tymczasowego zamknięcia biura
— Białoruś uwolniła 52 więźniów. Są wśród nich Polacy. Wszyscy dotarli już na Litwę. Co z Andrzejem Poczobutem?
— Reżim Łukaszenki wypuścił na wolność męża Cichanouskiej! „Trudno jest opisać radość, którą czuję w sercu”. Efekt wizyty gen. Kellogga?
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/745243-portugalia-chce-by-bialoruscy-opozycjonisci-opuscili-kraj
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.