50% taniej
Służby podległe resortowi spraw wewnętrznych Portugalii wezwały grupę białoruskich opozycjonistów do opuszczenia kraju” – poinformowała miejscowa telewizja SIC. Wszyscy przybyli do Portugalii z Ukrainy; po inwazji Rosji na ten kraj w lutym 2022 roku.

Cytowani przez SIC dysydenci twierdzą, że w Portugalii zostali objęci ochroną czasową. Z kierowanych do nich listów wynika, że mają 20 dni na opuszczenie portugalskiego terytorium, bo termin ochrony czasowej dobiegł końca.

Procedura deportacji

Zgodnie z pismami, które otrzymali Białorusini, jeśli nie podporządkują się nakazowi wyjazdu, władze w Lizbonie uruchomią wobec nich procedurę deportacji. Białoruscy dysydenci przekazali w rozmowie z SIC, że nie zamierzają wracać na Białoruś z obawy o własne życie i życie swoich bliskich.

Uczestniczyłam w protestach antyrządowych w 2020 r. Opublikowałam wiele wpisów w mediach społecznościowych wspierających Ukrainę i sprzeciwiających się dyktaturze Aleksandra Łukaszenki. Możemy być aresztowani za danie jednego lajka takiej publikacji

— powiedziała SIC pochodząca z Białorusi Tatiana.

Według lizbońskiej telewizji nakazy opuszczenia Portugalii trafiły także do członków rodzin cudzoziemców mieszkających na Ukrainie, którzy po wybuchu wojny schronili się w Portugalii. Wśród nich, jak ustaliły portugalskie media, są dzieci różnych narodowości, które z rodzicami uciekły z Ukrainy, m.in. Białorusinów, Ukraińców, Rosjan i Amerykanów.

tt/PAP

