Premier Węgier Viktor Orban poinformował, że jego kraj został wyłączony z sankcji, które Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję w związku z jej inwazją na Ukrainę. Szef węgierskiego rządu rozmawiał na ten temat w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Dzięki zapewnieniu całkowitego zwolnienia z sankcji na źródła energii bez żadnych limitów ani ograniczeń czasowych udało nam się ochronić obniżki cen usług komunalnych. Węgry nadal mają najniższe koszty energii w Europie
— oświadczył Orban.
Sankcje, które mogłyby ograniczyć dostawy lub sprawić, że import energii będzie droższy dla Węgier, nie mają zastosowania
— podkreślił węgierski premier, cytowany przez agencję MTI.
Bezpieczeństwo energetyczne Węgier
Jesteśmy wdzięczni za tę decyzję, która gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Węgier
— skomentował na X szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.
Wczoraj w porannej rozmowie z węgierskim radiem publicznym Orban zapowiedział, że „nie będzie prosić Amerykanów o żaden prezent, ani o nic nadzwyczajnego”.
Poproszę po prostu o uświadomienie sobie, że sankcje nałożone niedawno na rosyjską energię stawiają niektóre kraje, takie jak Węgry, które nie mają dostępu do morza, w beznadziejnej sytuacji
— powiedział premier.
Dostęp do najnowocześniejszej broni
Orban zapowiedział też, że na Węgry trafią kolejne inwestycje z USA. Stwierdził, że „są znaczące, ponieważ oprócz tworzenia miejsc pracy przyczynią się do dalszego podniesienia poziomu technologicznego węgierskiej gospodarki”. Premier Węgier poinformował też, że oba kraje podpisały również umowę o współpracy przemysłu wojskowego i kosmicznego, która zapewni Węgrom dostęp do najnowocześniejszej broni.
Rząd Węgier ogłosił zamiar zakupu amerykańskiego sprzętu obronnego o wartości 700 mln dolarów
— podano w komunikacie amerykańskiego departamentu stanu.
Obecny w składzie węgierskiej delegacji minister spraw zagranicznych ogłosił na Facebooku podpisanie z USA międzyrządowej umowy nuklearnej dotyczącej zakupu i składowania amerykańskiego paliwa jądrowego.
Zgodnie z nią po raz pierwszy w historii kraju na Węgry ma trafić amerykańskie paliwo jądrowe, kupowane obecnie od Rosji, a także technologia składowania zużytego paliwa w węgierskiej elektrowni jądrowej Paks. Umowa obejmie też współpracę w zakresie małych reaktorów modułowych. Jej wartość szacuje się na 114 mln dolarów.
Projekt Paks II
Rosyjski państwowy koncern Rosatom buduje w Paks dwa nowe bloki jądrowe o mocy 1200 MW każdy. Przedsięwzięcie o nazwie Paks II jest jednym z kluczowych projektów energetycznych rządu Orbana. Wartość całej inwestycji powinna wynieść około 12 mld euro, a projekt ma być w całości sfinansowany przez państwo węgierskie, które pożyczyło na ten cel fundusze od Rosji.
Premier Węgier oświadczył też, że Budapeszt i Waszyngton osiągnęły porozumienie w sprawie zniesienia sankcji nałożonych przez administrację Joe Bidena w związku z projektem Paks II.
Departament stanu USA przyznał w opublikowanym po rozmowach oświadczeniu, że Stany Zjednoczone i Węgry współpracują, aby uczynić z Budapesztu centrum rozwijającego się środkowoeuropejskiego rynku małych reaktorów modułowych, wdrażając wiodące na rynku amerykańskie innowacje, które z kolei mają pobudzić przemysł transatlantycki.
Węgry zobowiązały się też do zakupu amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG; wartość kontraktów ma wynieść około 600 mln dolarów
— podał departament stanu USA.
