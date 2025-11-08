W paryskiej katedrze Notre Dame dziś rano rozpoczęła się uroczystość ponownego wprowadzenia do polskiej kaplicy kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystość rozpoczęła Msza święta celebrowana przez abp. Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
W uroczystości bierze udział polska pierwsza dama Marta Nawrocka.
Wraz z rozpoczęciem Mszy, na wejście zabrzmiała „Bogurodzica”; tradycyjną pieśń wykonano w specjalnym nowym opracowaniu, jako muzyczne dopełnienie wyjątkowego i świątecznego charakteru uroczystości.
Na początku Mszy wniesiono przed ołtarz kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, ustawiając ją pod figurą Matki Bożej na prawo od ołtarza.
Szczególna oprawa muzyczna Mszy
Oprawa muzyczna Mszy jest szczególna; zapewniają ją: połączone chóry działające przy parafiach Polskiej Misji Katolickiej i orkiestra kameralna pod batutą siostry Honoraty Agnieszki Majewskiej.
Na godzinę przed rozpoczęciem uroczystości w długiej kolejce, która czekała na wejście do katedry Notre Dame, widać było wiele polskich akcentów: migały biało-czerwone czapki, szaliki, chorągiewki. W tłumie widać było też polskie stroje ludowe: kilka kobiet założyło kwieciste spódnice, jeden z mężczyzn przyszedł w stroju góralskim.
Symboliczna dla Polaków kaplica w Notre Dame, z kopią jasnogórskiego obrazu, została zainaugurowana w 2018 roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednak już kilka miesięcy po inauguracji kaplica ta stała się niedostępna dla wiernych - 15 kwietnia 2019 roku w Notre Dame wybuchł pożar. Naprawa zniszczeń w katedrze trwała pięć lat. Od 8 grudnia 2024 roku świątynia jest znów otwarta, co umożliwia ponowne wprowadzenie kopii jasnogórskiego obrazu.
tkwl/PAP
