Zachód zyskał na czasie ws. metali ziem rzadkich. Chiny zawieszają ograniczenia w eksporcie, ale tylko na rok

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Masowce na wodzie (zdjęcie poglądowe) / autor: pixabay.com
Masowce na wodzie (zdjęcie poglądowe) / autor: pixabay.com

Pekin potwierdził roczne zawieszenie ograniczeń eksportowych dotyczących metali ziem rzadkich oraz materiałów do produkcji baterii litowych. Decyzja wpisuje się w porozumienie handlowe osiągnięte między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.

Zawieszono także ograniczenia dotyczące eksportu materiałów do produkcji baterii litowych i materiałów supertwardych

— poinformowało ministerstwo handlu w Pekinie w oświadczeniu. Resort przekazał, że zawieszenia weszły w życie ze skutkiem natychmiastowym i będą obowiązywać do 10 listopada 2026 r.

Piątkowy komunikat Chin stanowi potwierdzenie i sformalizowanie porozumienia ws. „rozejmu” handlowego w relacjach Pekin-Waszyngton, osiągniętego pod koniec października po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga

— przypomniała agencja.

Ograniczenia w eksporcie metali ziem rzadkich

Restrykcje dotyczyły materiałów kluczowych w nowoczesnych technologiach ze względu na unikalne właściwości magnetyczne, optyczne i luminescencyjne. Ograniczenia spowodowały gwałtowny wzrost napięć w stosunkach Chin ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską.

W tydzień po nałożeniu ograniczeń resort handlu w Pekinie zapewnił, że wszystkie wnioski o eksport metali ziem rzadkich do użytku cywilnego będą zatwierdzane, jednak nie uspokoiło to odbiorców chińskiego eksportu.

Do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga Pekin doszło 30 października na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Korei Płd. Chińskie ministerstwo handlu zapowiedziało wówczas zniesienie restrykcji na okres jednego roku i uprzedziło, że zostaną opracowane szczegółowe plany wdrożenia tej decyzji. W zamian za wstrzymanie ograniczeń Waszyngton zgodził się na roczne zawieszenie wdrażania własnych zaostrzonych zasad kontroli eksportu i przedłużył o rok zawieszenie podwyższonych ceł wobec ChRL w wysokości 24 proc.

Qiheng Chen, analityk instytutu Asia Society, ocenił wówczas, że sednem konfliktu jest rywalizacja o kontrolę nad strategicznymi technologiami i zdolnościami produkcyjnymi.

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych