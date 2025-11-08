Szwedzka policja ujawniła, że w działalność gangów w kraju zaangażowanych jest aż 67,5 tysiąca osób, z czego 17,5 tysiąca to aktywni przestępcy. Władze podkreślają, że mimo poprawy bezpieczeństwa, kluczowe jest zatrzymanie rekrutacji nowych członków.
Widzimy, że liczby te są zbliżone do ubiegłego roku, choć nieco wyższe, co wynika ze zmiany metodologii liczenia
— podała szefowa policji Petra Lundh na konferencji prasowej w Sztokholmie.
W badaniu przyjęto, że osoba współpracująca z gangiem to taka, która miała kontakty z przestępcą ze zorganizowanej grupy lub była wraz z nim podejrzana o popełnienie przestępstwa. W 2024 r. policja szacowała, że w gangach w kraju działa 14 tys. przestępców, a wspiera ich 48 tys. osób.
W tegorocznym raporcie wskazano, że wśród osób działających w gangach 11 proc. to obcokrajowcy, a 8 proc. - osoby posiadające podwójne obywatelstwo. Kobiety stanowią 6 proc. członków gangów. Średni wiek przestępcy to 28 lat.
Według Lundh szwedzka policja „coraz skuteczniej walczy z przestępczością zorganizowaną”.
W ostatnim czasie aresztowano kilku przebywających za granicą gangsterów, ale kluczowe jest powstrzymanie rekrutacji nowych członków zorganizowanych grup przestępczych
— podkreśliła policjantka.
Minister sprawiedliwości Gunnar Stroemmer zwrócił uwagę, że służby socjalne otrzymały zwiększone uprawnienia, aby mogły wcześniej reagować, gdy współpracy odmawiają rodzice podejrzanych o udział w gangu.
Statystyki z ostatnich lat
Stroemmer przypomniał, że w ostatnich dwóch latach szwedzka policja otrzymała nowe narzędzia, w tym możliwość konfiskaty majątku pochodzącego z nieuczciwych źródeł. Rząd proponuje też ustanowienie limitu 10 tys. koron (ok. 1 tys. euro), jaki będzie można wywieźć z kraju bez zgłoszenia w Urzędzie Celnym. Ma to przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy przez gangi za granicą.
W Szwecji 2024 rok był najspokojniejszy pod względem liczby strzelanin od 2017 roku, a trend ten utrzymuje się i w tym roku. Do końca września odnotowano 132 strzelaniny, 39 ofiar śmiertelnych oraz 31 rannych. Statyki uwzględniają atak z bronią palną, do którego doszło w lutym w szkole w Oerebro - zginęło wówczas 11 osób, w tym sprawca, niestabilny psychicznie Szwed. W Szwecji w ubiegłym roku od kul zginęły 44 osoby, w 2023 roku - 53, a rok wcześniej - 62.
Gazeta „Dagens Nyheter” przypomniała, że w tym roku mija 10 lat, odkąd w Szwecji nasiliła się przemoc gangów, zajmujących się głównie handlem narkotykami. Z czasem przestępcy zaczęli trudnić się oszustwami w sektorze społecznym, np. wyłudzaniem fikcyjnych zasiłków na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.
xyz/PAP
